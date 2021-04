Sono 13.447 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, frutto di 304.990 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività si attesta al 4,4%, in calo di 0,7 punti rispetto a ieri quando era stato del 5,1%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 476 decessi, che portano il totale da inizio pandemia sopra quota 115mila: in totale i casi da inizio epidemia sono 3.793.033, i morti 115.088.

Calano ancora i ricoverati in ospedale: nei reparti ordinari ci sono 26.952 persone positive al Covid, in calo di 377 rispetto a ieri. Sono 3.526 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 67 unità rispetto a lunedì, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 242 (ieri 167). In isolamento domiciliare ci sono 488.742 persone (-4.753), che portano quindi il totale delle persone attualmente positive al coronavirus a 519.220. Un calo di 5.197 rispetto a ieri, grazie anche a 18.160 guariti e dimessi nelle ultime 24 ore.

Esattamente una settimana fa, martedì 6 aprile, i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid hanno raggiunto il picco di questa terza ondata, con 3.743 ricoverati in rianimazione. Sette giorni più tardi ci sono 217 ricoverati in meno in intensiva. Un calo ancora moderato, mentre migliora più velocemente la situazione nei reparti ordinari: il calo negli ultimi sette giorni è stato di 2.385 unità. Il numero totale di ricoverati resta comunque ancora sopra quota 30mila e il tasso di occupazione sopra la soglia di allerta, come hanno denunciato proprio oggi le principali sigle dei medici ospedalieri, sottolineando che i reparti sono ancora sovraccarichi e chiedendo di “non allentare prematuramente le restrizioni“.