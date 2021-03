Altri 420 siti – in aggiunta agli oltre duemila attualmente attivi – sono stati individuati per la somministrazione dei vaccini e comunicati alle Regioni. L’annuncio arriva dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, che ha parlato alle commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato. Sono stati identificati tra i siti produttivi, la grande distribuzione, le palestre, le scuole, le strutture di associazioni o della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Lo stesso commissario Figliuolo in mattinata ha firmato anche una nuova ordinanza: ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro o altri comprovati motivi.

“Le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, 400mila delle quali del tipo Johnson&Johnson”, spiega Figliuolo parlando alle commissioni parlamentari. “Siamo di fronte ad un cambio di passo nella campagna vaccinale”, sostiene il commissario, che però ribadisce gli obiettivi già fissati nelle scorse settimane: “Raggiungere, a regime, le 500mila somministrazioni al giorno, per ottenere l’immunità di gregge entro la fine di settembre“. Oltre ad aumentare i siti, il commissario punta a “incrementare la platea dei vaccinatori, dando impulso agli accordi con i medici di medicina generale, studi privati, specializzandi, federazione medico sportiva italiana, pediatri e medici ambulatoriali, assunzione di medici a chiamata, odontoiatri, farmacisti“. Anche questi obiettivi già fissati nel suo piano vaccinale.

Intanto, dopo i casi degli insegnanti e del personale scolastico residenti in una Regione ma con cattedra e lavoro in un’altra – risolto con accordi tra enti – arriva l’ordinanza che chiede alle Regioni di vaccinare non solo la popolazione residente ma anche quella “domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga una presenza continuativa nella regione o provincia autonoma”. Un ulteriore tassello del piano vaccinale per velocizzare le somministrazioni anche in vista dell’incremento delle iniezioni da fare.