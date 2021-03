Akash Kumar non deve aver preso benissimo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi 15. Il modello dagli occhi di ghiaccio, dopo lo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, nella notte è tornato in albergo e ha ripreso subito il cellulare. “Raga… sono tornato. Quante cose dicono di me che nemmeno io sapevo.. degli occhi…“, ha esordito sul proprio profilo Instagram. E ancora: “Va bene così, l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una mer*a, io me la godo“. Poi ha aggiunto: “Dicono che mi sono rifatto, ma loro sembrano usciti da Frankenstein, sono fatti di gomma, sembrano il circo Orfei e non se ne rendono conto. Sono quattro morti di fame che hanno bisogno di notorietà“. Come riportato da Trash Italiano, l’ex naufrago in alcune stories successivamente eliminate, ha aggiunto il carico: “Volevo dire alla signora Lamborghini che ho fatto più campagne su Vogue io che tu dischi su Spotify. Pem Pem!”.

Parole al vetriolo dunque e il web si è diviso tra chi lo sostiene: “Bravo! Mai farsi mettere i piedi in testa!” e chi lo schernisce: “Un gatto in tangenziale sarebbe durato di più”. Anche Marco Maddaloni, ex vincitore dell’Isola dei Famosi nonché partecipante quest’anno in veste di “salvavita” a Parasite Island, ha commentato così: “Akash ‘Acas’. Parassiti meglio soli che mal accompagnati“. A chi gli chiesto delucidazioni, ha risposto scrivendo: “Parassiti è il nome dei partecipanti di quell’isola, mica li chiamo io così. Credo comunque che certe occasioni non vadano buttate, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo, con il lavoro che scarseggia”. Cosa risponderà Akash?