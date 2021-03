L’indice Rt nazionale si è stabilizzato a 1,16 mentre aumenta ancora l’incidenza, che ora supera la soglia di 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Numeri che impongono “il massimo livello di mitigazione possibile”, anche perché “si osserva un peggioramento anche nel numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione” di terapia intensiva o aree mediche sopra la soglia critica. L’ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, discusso nella Cabina di regia, segnala una situazione epidemiologica critica, con un nuovo incremento di nuovi casi per i quali non si riesce a ricostruire la catena di trasmissione, sintomo di una capacità di tracciamento tutt’altro che ristabilita.

Mentre la pressione sugli ospedali aumenta. Sulla base dei dati del report, verranno firmate le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza che non dovrebbero provocare grandi cambiati di colore nella mappa italiana. Sono infatti solo tre le regioni in bilico: la Sardegna, attualmente bianca, va verso l’arancione, stessa area nella quale dovrebbe essere collocato il Molise, in uscita dalla zona rossa. Mentre la Calabria rischia di passare nell’area di massima restrizione.

“Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000 abitanti, che impone il massimo livello di mitigazione possibile”, scrive l’Iss sottolineando che nel periodo 12-18 marzo è risultata di 264 per 100mila abitanti. Resta stabilmente sopra l’1 in tutto il range, ma non sale invece l’indice Rt, stabile a 1,16 per effetto probabilmente delle prime chiusure imposte nelle scorse settimane.

Le conseguenze della ‘cavalcata’ dei contagi si riflette invece sulle strutture ospedaliere, con “un peggioramento anche nel numero di Regioni e Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica”. Ad oggi sono 13, due in più della settimana scorsa. “Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in forte aumento e sopra la soglia critica (36% vs 31% della scorsa settimana)”, sottolinea l’Istituto superiore di Sanità specificando che il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è cresciuto dai 2.756 pazienti del 09 marzo ai 3.256 di sette giorni più tardi.

Stessa situazione nei reparti Covid, con un tasso di occupazione arrivato alla soglia critica (40%) con un forte aumento nel numero di persone ricoverate: cresciute da 22.393 del 09 alle 26.098 del 16. Contestualmente, spiega il monitoraggio, “continua ad aumentare” il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione: erano 50.256 nella settimana precedente di monitoraggio, sono diventati 54.964. “La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è 28,2%. Invece, il 37,2% dei casi è stato rilevato attraverso la comparsa dei sintomi. Infine, il 20,5% attraverso attività di screening e per il 14,1% dei casi non era disponibile tale informazione”, annota l’Iss.