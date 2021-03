Dopo Golden Globe e Critics’ Choice Awards, è il turno dei Grammy Awards, gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e rockstar. In un’edizione senza pubblico, condotta dal comico Trevor Noah e con un mix di performance tra live e registrate, l’edizione 2021 dei Grammy si è svolta nel segno del successo al femminile: nelle quattro categorie principali hanno vinto tutte donne. Protagoniste assolute dell’evento sono state infatti Beyoncé, Billie Eilish e Taylor Swift ma sui social il vero idolo delle folle è lui, Harry Styles. Ecco allora di seguito una rassegna dei look più memorabili visti sul red carpet.

BEYONCÈ – Fasciata in un mini dress in pelle nera arricciata dallo scollo decisamente audace, la popstar si è trasformata in Catwoman, con tanto di lunghi guanti con unghie dorate incorporate. A completare il look – firmato Schiapparelli e fresco di passerella – maxi orecchini dorati con pendente a goccia nero. Gli anckle boots sono invece i “Max” Platform di Jimmy Choo. È il power dressing della “queen B.”.

HARRY STYLES – Come si fa a non amarlo? Pantalone e blazer di pelle (portato a petto nudo, ndr) e boa verde pistacchio al collo by Gucci. Dita inanellate e quel suo sguardo magnetico ammiccante: neanche a dirlo, sui social non si parla d’altro.

BILLIE EILISH – Per lei un total look Gucci in seta rosa con fantasia dripping nera e grigio argentato di pollockiana memoria. La stessa che la avvolge da capo a piedi, unghie incluse. Immancabili il cappellino e la mascherina coordinati, accessori caratterizzanti del suo look.

TAYLOR SFIFT – La primavera è alle porte e la cantante ha deciso di omaggiarla con questo abito di Oscar de La Renta che è un tripudio di ricami floreali iper realistici. Il fondo trasparente è decisamente ben calibrato dall’esplosione di colori, i capelli sono raccolti in un morbido chignon e il trucco rosato ben calibrato: una perfetta ninfa 2.0.

LIZZO – Il rosa è decisamente il colore simbolo di questa edizione dei Grammy. La cantante lo ha scelto per l’abito monospalla a fascia in lamè by Balmain, con rouges sullo spacco: l’ispirazione è decisamente anni Duemila, ahinoi. Completano il look dei magnifici sandali gioiello di Jimmy Choo. Ps. Le mollettine per capelli coordinate anche no, dai.

MEGHAN THEE STALLION – La “miglior artista emergente” non è passata affatto inosservata con il suo abito arancione in taffetà cangiante con maxi fiocco sulla schiena a strascico e spacco inguinale, opera di Dolce&Gabbana. Giusto per “completare” il look, ha sfoggiato una cascata di diamanti (222 carati in tutto tra collana, orecchini e bracciali) di Chopard.

DUA LIPA – Un nude look sulle tonalità di rosa insolitamente raffinato oltre che sexy firmato Versace. L’abito è fatto di una rete leggerissima e ha il corpetto ricamato di cristalli fucsia e turchesi che ricordano le tonalità di una farfalla.

JHENE AIKO – Il suo è sicuramente uno dei look più scenografici di questi Grammy, una soffice maxi nuvola rosa cifra distintiva di Giambattista Valli, ma non vi ricorda qualcosa? Tipo Rihanna nel 2015 sempre ai Grammy?

NOAH CYRUS – Dal letto al red carpet: il suo abito firmato Schiapparelli couture ci insegna che si può prendere un lenzuolo e trasformarlo in una abito da gran sera. Elogio alla sartorialità e alla creatività della Maison, ma intanto sui social è già diventato il meme del momento.

MICKEY GUITON – Anche lei ha scelto il flower power con un iconico abito rosa cipria della Fall 21 collection di Valentino con una cascata di ricami floreali sulla gonna.

INGRID ANDRESS – Per lei un candido completo a pantalone altamente sartoriale firmato Giorgio Armani Privé: protagonista assoluto del look è il body in tulle trasparente con una cascata di collane di cristalli.

Infine, siamo solo a marzo e Halloween è lontano ma segnatevi questa ispirazione: l’abito con ricamato lo scheletro di Phoebe Bridgers, coordinato con quello di Jackson Bridgers. Horror in tutti i sensi.