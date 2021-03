Per una mattinata l’Università Statale di Milano diventa un set cinematografico internazionale. Protagonista assoluta Lady Gaga, nei panni dell’ex-moglie di Maurizio Gucci Patrizia Reggiani nella pellicola “House of Gucci”: la cantante/attrice sta girando in questi giorni delle scene di fronte all’università milanese. Insieme a lei anche uno degli altri protagonisti del film, Adam Driver. Un fan della star ha scritto su Facebook: “Sono stato sul set in Statale quando hanno tolto i blocchi. Mi sono confuso un attimo con le comparse per carpire info e mi hanno detto che nemmeno loro possono avvicinarsi a Lady Gaga e che danno loro info sulle varie location col contagocce per evitare fughe di notizie. Poi mi hanno mandato via perché mi hanno riconosciuto che avevo la mascherina chirurgica e non la FFP2″, queste le sue parole.

Le riprese del progetto cinematografico sono iniziate a Roma a febbraio per spostarsi prima a Milano e poi sul Lago di Como e a Firenze. Oltre a Lady Gaga e Adam Driver, il cast stellare include anche Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e Camille Cottin (Paola Franchi). La data d’uscita del film è fissata al 24 novembre 2021. Stando a quanto riportato da Spyit sembra che la produzione di House of Gucci abbia affittato dieci hotel di Gressoney, di cui un intero resort solo per Gaga, dove è stata scattata la foto pubblicata su Instagram e diventata virale.