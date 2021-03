Un salvataggio in mare di persone in cambio di soldi. Questa è la pesante accusa mossa dalla procura di Ragusa nei confronti dei vertici della società armatrice della Mare Jonio, la Idra srl, una società della cui nascita fu dato annuncio nel 2019, nata nell’area dei centri sociali del Veneto, dopo le polemiche nate per la gestione degli sbarchi dell’allora vicepremier Matteo Salvini. Ma nessuna Ong è indagata: “Non c’è nessun’indagine sulla Ong Mediterranea Saving Humans”, dice Fabio D’Anna, capo della procura ragusana al fattoquotidiano.it. L’indagine su un accordo commerciale stipulato tra la petroliera Maersk Etienne e la società armatrice della Mare Jonio, la Idra: questo c’è sotto la lente della procura di Ragusa che ha iscritto nel registro degli indagati l’amministratore della società, l’amministratore di fatto, Beppe Caccia (ex assessore a Venezia nella giunta Cacciari) e Alessandro Metz, un dipendente, Luca Casarini, e il comandante della nave, Pietro Marrone. Tutti accusati di favoreggiamento di immigrazione clandestina e di una serie di violazioni del codice della navigazione. Indagati perché ai vertici di questa società e non per ruoli ricoperti nella Ong.

All’origine dell’indagine della procura siciliana un salvataggio in mare della scorsa estate. Il 5 agosto la petroliera Maersk Etienne salva dal naufragio 27 migranti ma rimane senza possibilità di attraccare. La situazione si sblocca l’11 settembre quando la Mare Jonio prende a bordo i migranti. Una volta sbarcati a Pozzallo però, scattano le indagini. Ci sono una serie di intercettazioni a riprova che il trasbordo dalla petroliera alla Mare Jonio sia avvenuto in cambio di soldi: “Dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi, in virtù del quale quella della Mare Jonio ha percepito un’ingente somma quale corrispettivo“, così scrive in una nota la procura di Ragusa. Un accordo e un solo episodio, finora contestati ai vertici della Idra, ma oggi sono scattate le perquisizioni in alcune abitazioni, a Palermo, dove risulta residente Casarini, a Trieste a Venezia, Mazara del Vallo, nel Trapanese, Augusta, nel Siracusano, Bologna, Lapedona e Montedinove e nelle Marche. Al lavoro un gruppo interforze per verificare se ci sono stati altri accordi economici legati al trasbordo in mare di migranti.