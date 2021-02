TikTok non è (più) il social del momento. Ora c’è ClubHouse. Per chi non lo sapesse, si tratta di una nuova piattaforma dove si parla, e basta. Non ci sono foto né video, e nemmeno una chat: su ClubHouse, l’app di cui tutti parlano, esistono delle stanze dove puoi entrare e parlare (o ascoltare). Nato ad aprile nella Silicon Valley, può già contare su un fondo di investimento da 100 milioni di dollari.

Gli utenti sarebbero già 5 milioni in tutto il mondo (compresi Elon Musk e Mark Zuckerberg), ma crescono di ora in ora. Non tutti, però, sono riusciti a entrarci. Per poter accedere al mondo di Clubhouse non basta scaricare l’applicazione, bensì è necessario avere un dispositivo iOs e ricevere un invito da parte di chi già ne fa parte. Così, è scattata una vera e propria “caccia all’invito”. Come fare per averne uno? C’è una sola strada ufficiale, almeno finché gli accessi non verranno aperti a chiunque. Ovvero convincere qualcuno che è già iscritto ad inviartene uno.

Gli inviti, tuttavia, sono limitati: appena ti iscrivi, l’applicazione te ne fornisce due, che aumentano in base a quanto tempo trascorri all’interno delle stanze. Per tutti gli altri, è scattata una vera e propria compravendita online. Su eBay, o altre piattaforme, si possono trovare in vendita i codici di accesso. Uno può costare dai 4 ai 30 euro. Esistono persino dei pacchetti da otto inviti a più di 100 euro. Attenzione, però: per poter avere un invito, è necessario dover dare il proprio numero di telefono. Con tutti i rischi del caso se il vostro numero privato dovesse finire in mano a uno sconosciuto…