Promozione sul campo per Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Lo scorso anno ha partecipato come inviata a “La Vita In Diretta”, quest’anno invece assieme ad altri due colleghi (Giovanni Vernia e Valeria Graci) sarà al timone di “PrimaFestival”, l’anteprima dedicata alla kermesse canora che andrà in onda su Rai Uno dal 27 febbraio al 6 marzo. Quindi la Civitillo non co-condurrà una serata del Festival, come qualche rumor aveva suggerito nei giorni scorsi, lascerà “La Vita In Diretta” per dar spazio ai giornalisti della redazione e sarà presente a “PrimaFestival”, voluta dallo sponsor Suzuki per Rai Pubblicità. Ad anticipare la notizia è stato il sito Davide Maggio. Lo scorso anno il programma era stato affidato alla speaker di Rai Radio Due Ema Stokholma e al duo di comici Gigi e Ross. La messa in onda, come ogni anno, dovrebbe essere subito dopo l’edizione del Tg1 delle 20. Giovanna Civitillo cercherà, come ha fatto lo scorso anno a “La Vita In Diretta”, di raccontare il Festival con ironia allineandosi al format che prevede un racconto del Festival dentro e fuori dal Teatro Ariston.

Amadeus e Giovanna Civitillo si sono innamorati nel 2003. Lui conduceva “L’eredità” mentre lei era una della ballerina del programma. I due si sono sposati il 12 luglio 2009 e hanno avuto un figlio, Josè, qualche mese prima il 18 gennaio sempre dello stesso anno. Il matrimonio in chiesa si svolgerà dieci anno dopo le nozze civili. I due hanno anche un profilo Instagram di coppia.

Intanto ieri sera Amadeus ha rotto il silenzio, in attesa del verdetto positivo del Comitato Tecnico Scientifico sui protocolli Rai di sicurezza, durante il Tg1: “Siamo felicissimi perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica. Con Fiorello ci siamo visti stamattina e nel pomeriggio abbiamo avuto la notizia. Secondo me lui è già a Sanremo – ha detto il conduttore e direttore artistico – La decisione del Cts significa non fermare la musica, significa dare agli italiani uno spettacolo importante e bellissimo, che noi stiamo realizzando perché il Festival di Sanremo ci appartiene. E anche in un anno così difficile, è importante che quella festa ci possa essere con le dovute accortezze. Ma la festa deve essere anche nelle case degli italiani, soprattutto la musica”. Dunque il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda regolarmente dal 2 marzo al 6 marzo.