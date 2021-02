“A me piaci in tutto e lo sai. Cosa vuoi che ti dica? Che stai bene in mutande? Smettila di fare il bambino, vergognati dai. Chi sei? Il mio fidanzato Pierpaolo, il mio amore. Adesso mi sbilancio. Un mese fa ho detto che eri bello, poi che con te ero felice, che mi stavo innamorando e adesso questo. Se mi sto sbilanciando è perché provo qualcosa”. Giulia Salemi è un fiume in piena contro Pierpaolo Pretelli. L’influencer è sbottata dopo che lui le ha rinfacciato alcune dichiarazioni che lei aveva fatto sul suo conto appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip: “All’inizio hai detto che non ero il tuo tipo, me lo ricordo molto bene. Fuori di qui non mi avresti mai notato”, le ha detto.

“All’inizio avevo paura a sbilanciarmi, ma credo di averti dato delle dimostrazioni di quello che provo per te”,ha replicato prontamente Giulia Salemi. Ma Pretelli non si è convinto, anzi, ha ribadito che certi apprezzamenti ad altri inquilini della Casa non gli sono piaciuti: questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Era palese che tra noi fosse nato qualcosa – è quindi sbottata Giulia Salemi -, ma volevamo negarlo all’inizio. Mi devi credere quando ti dico che mi piace e che sono resa. Dio cosa mi aspetta fuori, povera me. Detto questo, tu fino a 1 mese e mezzo fa dicevi cose pesanti. Mi dicevi che la parte più bella del tuo percorso era già passata, che il meglio era già venuto. Cosa dovrei dire io? Se non ti fidi di me cambia aria. Non devi essere geloso se faccio un complimento ad un altro. Perché ho detto ad Andrea che ha una bella faccia?! Ma dai smettila”, ha concluso. Il battibecco è poi rientrato e i due hanno fatto pace con un bacio.