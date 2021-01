Niente operazione chirurgica per Papa Francesco. Ma in cambio dovrà sottoporsi a una dieta per perdere 7 o 8 chili per attenuare la sua sciatalgia. Un’infiammazione al nervo sciatico che il pontefice cura da tempo con farmaci e fisioterapia e che gli ha già impedito di celebrare alcuni riti delle ultime settimane, a partire dal Te Deum di fine anno. Anche stamani, 29 gennaio, Papa Bergoglio è dovuto rimanere seduto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario e si è scusato con i giudici della Rota Romana per questo: “Buongiorno, dovrei parlare in piedi ma voi sapete che la sciatica è un ospite un po’ molesto. Vi chiedo scusa, vi parlerò seduto”, ha esordito il Pontefice nell’udienza alla Rota.

A parlare per primo di un possibile intervento di papa Bergoglio, per risolvere l’infiammazione al nervo sciatico, era stato don Antonio Pelayo, giornalista specializzato in vicende del Vaticano, che, nei giorni scorsi, sul settimanale spagnolo Vida Nueva ha parlato di un prossimo intervento chirurgico per curare la “potente sciatalgia che affligge il Papa da anni”.