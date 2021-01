Ancora non c’è un’ora esatta d’inizio, ma la consuetudine vuole che alle 11 di mattina – orario della costa Est Usa (in Italia attorno alle cinque del pomeriggio) dell’Inauguration Day 2021, sul fronte ovest del Campidoglio, Joe Biden diventerà definitivamente il nuovo presidente degli Stati Uniti. La scaletta fitta fitta dell’ora e poco più che vedrà Biden e la su vice Kamala Harris protagonisti. I lavori inizieranno con un’invocazione del reverendo Leo J.O’Donovan, sacerdote gesuita ex presidente della Georgetown University e intimo amico della famiglia Biden. Andrea Hall, la prima donna pompiere afroamericana a diventare capitano dei vigili del fuoco a South Fulton, in Georgia, reciterà successivamente il Pledge of Allegiance.

La popstar Lady Gaga – che ha collaborato con Biden sulle questioni relative alla violenza domestica quando era vice di Obama, nonché sua fervente sostenitrice durante la campagne elettorale d’autunno – canterà l’inno nazionale. A seguire la 22enne poetessa Amanda Gorman leggerà una poesia che ha scritto per l’occasione intitolata “The Hill We Climb“. Come Biden, Gorman ha avuto un disturbo del linguaggio superato dopo un lungo lavoro di allenamento al parlare in pubblico. Gorman ha anche appena annunciato su Twitter, non si capisce se per gioco o sul serio, l’intenzione di candidarsi alla presidenza nel 2036, la prima data possibile in cui avrà l’età per essere eleggibile alla casa Bianca. Dalla poesia alla musica, di nuovo. Dopo Gorman è prevista l’esibizione di Jennifer Lopez e dopo di lei del cantante country Garth Brooks, ospite canoro anche dell’inaugurazione di Obama nel 2009.

Toccherà poi a un amico di lunga data della famiglia Biden, il reverendo Silvester Beaman, pastore della Bethel African Methodist Episcopal Church di Wilmington (Delaware) nonché confessore personale del presidente, a pronunciare una benedizione. A seguire avverranno i giuramenti “sacri” di Biden (pronta la Bibbia di famiglia che ha 127 anni di età) e quello della Harris (sulla Bibbia appartenente al primo giudice afroamericano della Corte Suprema, Thurgood Marshall). Tante le novità dovute sia al pericolo terrorismo interno che alla misure di sicurezza antiCovid19. Non ci sarà alcun tipo di pubblico a salutare Biden e Harris. Al loro posto 200mila bandierine a stelle e strisce posizionate in strada sul National Mall, dettaglio che scopriremo alla prima inquadratura dell’Inauguration Day 2021 da Washington.

E Bruce Springsteen? Beh il Boss sarà uno degli ospiti di Celebrating America, la trasmissione che andrà in onda la sera (20.30 orario ET) in contemporanea sulla ABC, CBS, CNN, NBC, MSNBC. Durerà novanta minuti e vedrà Tom Hanks, Eva Longoria e Kerry Washington condurre un’ora e mezza di intrattenimento assieme alla leggende del rock come Springsteen, i Foo Fighters, John Legend, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake. Il comitato inaugurale ha spiegato che gli artisti si esibiranno da “luoghi iconici in tutto il paese” – ancora rimasti segreti – e che la trasmissione vedrà anche brevi interventi di Biden e Harris.