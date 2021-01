“Ci troviamo in una fase delicata in cui la circolazione è alta: è stata contenuta, ma richiede il mantenimento di rigorose misure di mitigazione per evitare che in Regioni con Rt sopra 1 e rischio alto l’incremento dell’incidenza possa aumentare. Ma abbiamo raccolto i frutti rispetto alle misure adottate, ma vanno mantenute e modulate a livello nazionale e regionale per fare in modo che la curva si appiattisca per poi decrescere”. A spiegarlo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di |sanità (Iss), nel suo intervento alla conferenza stampa al ministero della Salute sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19.

“Perché non si va verso un nuovo lockdown di un mese come stanno facendo altri Paesi europei? Ci stiamo muovendo in un modello messo a punto in questi mesi, se guardiamo gli effetti delle misure prese, vediamo che hanno contenuto la crescita”, ha poi replicato il presidente dell’Iss. E ancora: “La curva di novembre è stata piegata anche con le analoghe misure intraprese prima di Natale, la misurazione del rischio e l’incidenza ci ha aiutato ad attuare una buona mitigazione”, ha concluso.