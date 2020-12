ARIETE – SIMON & THE STARS: Con il 2021 torna la tua voglia di osare, di buttarti a capofitto nelle situazioni anche con una dose di “sperimentazione”. Già a inizio anno scaldi i motori programmando qualcosa di importante. Sul lavoro c’è chi scommette in nuovi ambiti, settori, città. Importanti svolte tra marzo e aprile, anche in amore. La coppia fa un (ulteriore) passo in avanti con un casa, un figlio, un matrimonio. In estate salgono le chance per trovare un nuovo amore.

ROB BREZSNY: “Nel 2021 la tua capacità di compiere imprese pionieristiche e raggiungere traguardi degni di nota sarà al massimo livello”.

TORO – SIMON & THE STARS: Un anno di profonda maturità questo, che se da una parte ti “laurea” con progetti professionali di più elevata caratura, dall’altra ti porta a cambiare completamente rotta se non ti senti valorizzato. Come dire: se non te li riconoscono gli altri, sei tu a riconoscerti i tuoi meriti. Un punto di svolta è in arrivo a febbraio. Anche l’amore chiede sicurezza: chi ha il cuore diviso tra due storie o è in crisi, deve fare una scelta. Passi importanti invece in primavera per le coppie forti e per i single.

ROB BREZSNY: Proprio come il fantasioso costruttore Ken Ham, Rob afferma: “Nel 2021 t’invito a manifestare le tue visioni e i tuoi sogni con altrettanto entusiasmo”.

GEMELLI – SIMON & THE STARS: “Sì, viaggiare, evitando le curve più dure”. Metafora o realtà, nel 2021 il viaggio per te rappresenta quel movimento che ti condurrà verso territori inesplorati. È il momento di ricostruire la tua identità professionale con qualcosa di più stimolante, che soprattutto si avvicini a ciò che desideri. Anche se significa cambiare. “Chi mi ama, mi segua” è il motto in amore: sei tu a condurre i giochi e i progetti da realizzare. Per i single, amori di altre città o nati sul lavoro.

ROB BREZSNY: “Ti propongo l’abbattimento del muro di Berlino come metafora per il 2021, Gemelli. Spero che t’ispiri a smantellare con energia e gioia i tuoi ostacoli e impedimenti psicologici”.

CANCRO – SIMON & THE STARS: Senza l’opposizione di Giove e Saturno, puoi tornare a guardare il futuro con maggiore fiducia. Chi ha chiuso un capitolo di vita, come una relazione o un progetto di lavoro, si prende una bella rivincita già dalla primavera. Questo è un anno di trasformazione, ma anche di investimenti per chi desidera scommettere su una nuova impresa o realizzare un progetto di coppia. Possibilità di sbloccare situazioni finanziarie, anche con un prestito. Occasioni a giugno per chi cerca l’amore.

ROB BREZSNY: “Il 2021 sarà composto da 525.600 minuti. Ma sospetto che avrai la sensazione di averne a disposizione molti di più, perché vivrai una vita più piena del solito, con maggiore intensità e concentrazione”.

LEONE – SIMON & THE STARS: Più che le parole, contano i fatti. E nel 2021 non hai più voglia di stare in quella terra di mezzo dove un contratto, un rapporto affettivo, un riconoscimento economico gravitano nel limbo delle promesse. Un importante spartiacque, un bianco o nero è in arrivo a febbraio. C’è da lottare, in amore o sul lavoro ci sono possibili antagonisti con cui lottare perché i posti sono limitati. La seconda parte dell’anno scorre meglio; l’estate è rovente per i single.

ROB BREZSNY: “La nostra vita è piena di misteri, enigmi e rompicapi. Ci sono sempre lati di noi che non comprendiamo a fondo. Nel 2021 la tua missione sarà indagare su questi aspetti”.

VERGINE – SIMON & THE STARS: Con l’inizio del 2021 cambia la routine del lavoro. In certi casi si parla di nuovi orari, sedi, oppure di una diversa suddivisione di compiti tra colleghi e collaboratori. Sta di fatto che c’è da riorganizzare la propria attività, inserendo di tanto in tanto anche del tempo per se stessi. Questo può influire anche nella vita di coppia, dove – oltre alle responsabilità – hai bisogno di ritrovare anche un po’ di piacere. A marzo o si progetta sul serio… o si cade in tentazione.

ROB BREZSNY: Rob si lancia in una previsione per la Vergine: “Una situazione difficile t’ispirerà a reagire in modo da generare una grande benedizione”.

BILANCIA – SIMON & THE STARS: Un anno da protagonista quello che ti attende. Il treno stavolta passa, con un carico pieno di novità e occasioni che possono alleggerire le fatiche degli ultimi due anni. A febbraio il momento più importante, ma devi essere pronto a salirci su anche con un piccolo azzardo. Sul lavoro si può tentare una strada più indipendente o imprenditoriale, mentre in amore c’è chi si innamora davvero, anche dopo una separazione. Fertili di progetti le coppie: figli in arrivo.

ROB BREZSNY: “A mio parere di astrologo, nel 2021 l’amore sarà imprevedibile. Sarà difficile da definire e non sarà paragonabile a ciò che hai vissuto finora”.

SCORPIONE – SIMON & THE STARS: Il tema della “casa” è al centro dei pensieri. Come centro dei tuoi affari e affetti, ma anche come luogo dove far ripartire i tuoi progetti di vita. Che si tratti di una azienda, di un gruppo di lavoro, di una città o di un amore, nel 2021 hai la necessità di radicarti. L’anno inizia tra difficoltà e confusione. Per questo prima di prendere decisioni, valuta bene ciò che conta per te. In primavera troverai le soluzioni ai tanti dilemmi. Marzo è il mese dell’amore, specie per i single.

ROB BREZSNY: “Resisti a qualsiasi tentativo di colonizzarti. Impegnati con passione a preservare la tua sovranità e indipendenza. Cerca di essere un bastione che non può essere conquistato”.

SAGITTARIO – SIMON & THE STARS: Che voglia di novità! Di portare nuova linfa nella propria vita professionale. Quest’anno a fare la differenza sono le parole, quelle giuste per chiedere di più a un capo, per inviare un curriculum, ma anche per agganciare persone utili alla propria attività. C’è chi pensa alla casa, da ristrutturare o comprare. E poi l’amore, che vive ad aprile e luglio i momenti più belli. Solo chi si trascina una crisi, può essere tentato da una trasgressione.

ROB BREZSNY: Il pericolo per il 2021 è quello di “diventare più intelligente che mai”: “Per sfruttare la tua intelligenza per diventare più saggio, dovrai ascoltare con attenzione i messaggi del tuo cuore”.

CAPRICORNO – SIMON & THE STARS: Entri in questo 2021 con meno corazze. Qualcuno potrebbe apparire più indifeso, ma anche più vero. Mi sorprende infatti vederti in una veste più sensibile e passionale, cosa che già a inizio anno potrebbe portare a rafforzare un nuovo amore o a progettare importanti evoluzioni con il partner. Sul lavoro c’è chi cambia pelle con un ruolo inedito, chi riscopre un talento a lungo seppellito. Occhio solo alle finanze: bisogna rivedere certi conti, o riorganizzarli in maniera più oculata.

ROB BREZSNY: Negli Stati Uniti il piovanello maggiore è soprannominato moonbird, perché nel corso della vita percorre i chilometri che equivalgono a un viaggio sulla Luna. È anche conosciuto come “i cento grammi più tosti del pianeta”. Lo nomino tua creatura magica per il 2021”.

ACQUARIO – SIMON & THE STARS: Quest’anno “la crisalide che diventa farfalla” sei tu. Come tutte le trasformazioni, non tutto è facile. Prima, infatti, devi tagliare quei rami secchi che ti ancorano al passato. A un vecchio lavoro, ad un vecchio modo di pensare, talvolta a un vecchio amore. Il punto di svolta arriva a febbraio, con una novità che rimetterà in discussione le “fondamenta”. Chissà che non riguardi anche la famiglia o la possibilità di trasferirsi, di cambiare casa. Chi si ama, parla di convivenze o matrimoni.

ROB BREZSNY: “Studiando le tue potenzialità astrali per il 2021, sono giunto alla conclusione che sarai colpito da fulmini molto più piacevoli e gratificanti: quelli metaforici. Ti consiglio di prepararti a più epifanie del solito: intuizioni emozionanti, rivelazioni stimolanti e idee utili”.

PESCI – SIMON & THE STARS: Chi va piano, va sano e va lontano. Sarà per questo che inizi l’anno in osservazione. In amore o sul lavoro, qualcuno si è preso del tempo per capire che direzione prendere. Ebbene, già in primavera sono in arrivo le prime occasioni per ripartire. Solo chi si trascina in un dubbio atavico, è pronto a sferrare il colpo finale: a questo punto o si ottiene ciò che si desidera… o i tempi sono maturi per virare verso una novità. Giugno permette importanti evoluzioni, specie tra i single.

ROB BREZSNY: L’astrologo parte raccontando dei coralli: “Un’équipe ha ottenuto buoni risultati in Thailandia riattaccando i frammenti spezzati con una supercolla. Spero che questa storia t’ispiri a impegnarti in attività riparatrici metaforicamente simili, Pesci. Nel 2021 avrai maggiori poteri di guarigione”.