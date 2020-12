Abuso d’ufficio e concussione. Sono questi i reati contestati a vario titolo dal pm della procura di Cagliari Andrea Vacca al presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, all’assessore regionale al Personale Valeria Satta e al capo di Gabinetto del governatore Maria Grazia Vivarelli, in relazione alle nomine del direttore generale della presidenza della Regione, Silvia Curto e del dg della Protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi, avvenute pochi mesi dopo l’insediamento della giunta di centrodestra nel giugno 2019. La procura ha concluso le indagini e in queste ore la Guardia di finanza sta notificando gli avvisi gli indagati. Nello specifico, a Solinas, Satta e Vivarelli viene contestato l’abuso d’ufficio in concorso, reato che si perfeziona quando il pubblico ufficiale procura intenzionalmente, per sé o per altri, un ingiusto vantaggio patrimoniale. A Curto e Belloi vengono contestati gli emolumenti incassati dalla nomina ad oggi, quantificati in circa 80mila euro.

L’accusa di concussione in concorso riguarda invece Solinas e Satta, che sono accusati di aver fatto pressione su un dirigente regionale affinché firmasse i contratti di Curto e Belloi. Il dirigente, il cui contratto era in scadenza, avrebbe manifestato la sua contrarietà per la mancanza dei requisiti di legge e pochi giorni dopo ha presentato le dimissioni. Sentito dalla procura, il professionista ha confermato i fatti e il pm Vacca ha quindi deciso di contestare la concussione, reato commesso dal pubblico ufficiale che abusando dei suoi poteri, costringe “taluno a dare o a promettere indebitamente”, anche a terzi, “denaro o altra utilità”. esposto presentato in procura e requisiti di legge previsti per ricoprire gli incarichi poi affidati su indicazione della giunta Solinas. Nello specifico, aver svolto per almeno un quinquennio “funzioni dirigenziali” in strutture pubbliche o private. Gli accertamenti sono partiti nel giugno scorso dopo unpresentato in procura e scaturito da un articolo de ilfattoquotidiano.it che ricostruiva l’iter di nomina di Curto e Belloi. I quali, secondo il pm, non possedevano iprevisti per ricoprire gli incarichi poi affidati su indicazione della giunta Solinas. Nello specifico, aver svolto per almeno un quinquennio “” in strutture pubbliche o private.

Partendo da Silvia Curto, nel curriculum fornito alla Regione per concorrere alla nomina a direttore generale, l’avvocatessa dichiara di aver svolto fin dal dicembre 1998 “l’attività forense” e la “direzione presso lo studio legale (non indicato, ndr) nei confronti del personale addetto e avuto riguardo alle controversie giudiziali e stragiudiziali”. Il quinquennio di funzioni dirigenziali, dunque, si risolverebbe per la Curto nella direzione di un non meglio specificato studio legale composto da non meglio specificato personale.

Belloi invece, laureato in ingegneria edile, vigile del fuoco volontario e campione di sollevamento pesi con i colori dei VVF Nuoro, è stato per tre anni, dal 2015 al 2018, assessore ai Lavori pubblici a Nuoro in quota Partito sardo d’azione, il cui segretario regionale è il presidente Solinas. Per partecipare alla procedura di nomina, Belloi presenta un curriculum che poi, cinque mesi dopo, risulterà differente da quello pubblicato sul sito della Regione. In quest’ultimo documento, le funzioni di “direzione e coordinamento” risultano svolte nel “direttivo del gruppo sportivo dei vigili del fuoco, comando di Nuoro”.

Nell’atto di conclusione delle indagini si fa riferimento anche all’interpretazione autentica sui requisiti di legge per la nomina dei direttori generali esterni all’amministrazione, contenuta nell’assestamento di bilancio approvato dal consiglio regionale un anno fa. Poche righe che spalancano le porte degli uffici di vertice della Regione anche ai dipendenti di “amministrazioni statali” e agli “avvocati” con almeno un quinquennio di esperienza lavorativa. Per le opposizioni, una “norma salva-amici“, pensata per Curto e Belloi. Ora Solinas, Satta e Vivarelli – già magistrato al Tar Lazio e attualmente in Consiglio di Stato in posizione di fuori ruolo – hanno venti giorni di tempo per produrre una memoria difensiva o chiedere di essere ascoltati dal pm, che potrà quindi optare per l’archiviazione o la richiesta di rinvio a giudizio. La decisione finale spetterà quindi al giudice dell’udienza preliminare.