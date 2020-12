Maradona Jr contro Parenzo e Cruciani. Prima le minacce, poi la riappacificazione. Il figlio dell’appena scomparso Diego Maradona e di Cristiana Sinagra è intervenuto 24 ore fa su Instagram minacciando i conduttori de La Zanzara. “Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!”. Il 34enne calciatore, che in campo non ha ottenuto le fortune del padre, era andato su tutte le furie dopo l’introduzione alla puntata del duo di Radio24 proprio nel giorno della morte di Maradona.

Il siparietto de La Zanzara è noto. Cruciani che si infervora citando Parenzo: “Me l’hai detto tu che non si può piangere un cocainomane!”. A quel punto Diego Jr.ha sbottato. E Cruciani gli ha replicato in diretta a ‘La Zanzara’ su Radio 24. “Cosa vorresti fare se mi incontri? Perchè non dovrei incontrarti negli studi di Mediaset. Non minacciarmi, perché altrimenti le cose diventano serie. Perché hai scritto quella roba lì?”, ha detto il conduttore. E Maradona Jr., intervenuto telefonicamente, ha replciato: “Ascoltami bene, sto dicendo sul serio. Io a te non ho nulla da dire, quello che ti dovevo dire te l’ho già detto. Impara a parlare, la trasmissione di merda tua e di quell’altro mongoloide l’ho sentita trenta volte. Non me ne fotte proprio di quello che hai da dire”. “Le minacce non sono accettabili, quelle frasi erano state dette per gioco”, ha ribattuto Cruciani. A quel punto Maradona Jr. ha glissato: “Allora prendi un pugno per gioco…”.

La questione, quindi, invece che deflagrare, si è silenziata con le due parti in causa che scendono a miti consigli. “Ho appena ricevuto le scuse dei signori Cruciani e Parenzo per le frasi e per il gioco inopportuno che hanno fatto – ha scritto nuovamente si Instagram il ragazzo – Per me la questione è chiusa!”.