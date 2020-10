"I magistrati italiani - lamenta la giunta uscente dell'associazione delle toghe - continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a distanza, con reti di connessione inefficaci; mancano le annunciate dotazioni informatiche per lo smart working del personale giudiziario; magistrati, avvocati, personale e utenti continuano a utilizzare aule e spazi inadatti a ospitare le udienze in presenza"

Il virus dilaga anche nei Tribunali come racconta la cronaca ogni giorno ma la macchina-giustizia non si può fermare o almeno non lo può fare totalmente. È in questo contesto che arriva la denuncia dell’Associazione nazionale magistrati che parla di ” carenze diffuse” e ” rischi cui vengono esposti gli operatori e gli utenti”. “Mentre i dirigenti degli uffici giudiziari sono impegnati nella redazione dei progetti organizzativi triennali e per i carichi esigibili, la pandemia avanza nei palazzi di giustizia e le Istituzioni competenti sono a oggi silenti”.

“I magistrati italiani – lamenta la giunta uscente dell’Anm- continuano a disporre di applicativi inadatti per celebrare udienze a distanza, con reti di connessione inefficaci; la trattazione scritta è consentita solo fino al 31 dicembre, con un procedimento per di più macchinoso; mancano le annunciate dotazioni informatiche per lo smart working del personale giudiziario; magistrati, avvocati, personale amministrativo e utenti continuano a utilizzare aule e spazi inadatti a ospitare le udienze in presenza”. Non solo: “Resta irrisolta la disciplina giuridica delle assenze per quarantena di chi potrebbe efficacemente lavorare da casa”. La conclusione del sindacato delle toghe: “Pare in definitiva che l’esperienza della prima ondata di contagi non sia servita a programmare il futuro immediato e a immaginare misure adatte a un servizio essenziale qual è quello giudiziario”. I magistrati italiani “continuano a rendere tale servizio, senza timore di esporsi in prima persona pur di dare risposta alla domanda di giustizia“. Ma “non intendono essere identificati come responsabili delle carenze diffuse nonché dei rischi cui vengono esposti gli operatori e gli utenti a causa dell’assenza delle Istituzioni cui la Costituzione affida l’organizzazione del sistema giustizia”.

Intanto un piano di screening con tamponi rapidi dovrebbe scattare da questa mattina per coinvolgere tutti i lavoratori, magistrati e non solo, del Palazzo di Giustizia di Milano, dove ormai da giorni con l’acuirsi dell’emergenza Covid si sono registrati molti contagi. Un piano di tamponi che mano a mano dovrebbe arrivare a coprire le migliaia di persone che lavorano nel Palagiustizia. Solo in Procura ce ne sono circa 1000 e per ora soltanto tra i pm si contano 5 positivi e un caso sospetto. Intanto, in Procura si sta cercando di gestire la situazione emergenziale intervenendo subito sui casi sospetti con l’allontanamento e con l’isolamento di tutti i contatti stretti. Un fase in cui, dunque, si riescono a gestire in pratica solo le urgenze dell’attività giudiziaria e la copertura dei turni e nella quale anche i procuratori aggiunti partecipano alle udienze se mancano i pm. Riunioni in videoconferenza sono in corso oggi tra i vertici degli uffici giudiziari per intervenire al meglio sulla situazione che si è creata, ma anche tra i vertici e i rappresentanti sindacali. Se ne terrà una, ad esempio, anche oggi tra lavoratori e rappresentanti della Procura sul tema ‘smart working’. Nel frattempo, anche l’Ordine degli avvocati milanesi ha già siglato una convenzione con l’Irccs Policlinico San Donato-Gruppo San Donato “per l’effettuazione di uno screening per tutti gli iscritti”.