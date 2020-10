L'Italia sfonda quota 20mila contagi giornalieri, nonostante un numero di test in calo rispetto ai giorni precedenti. Continua ad aumentare la pressione sugli ospedali: ci sono 12mila persone ricoverate per Covid, oggi 80 in più in terapia intensiva

Nel giorno della firma del nuovo Dpcm per frenare i contagi, l’Italia sfonda quota 20mila casi giornalieri: sono 21.273 i nuovi positivi, con un numero di tamponi (161mila) in calo rispetto ai giorni precedenti (oltre 15.700 test in meno di sabato). Il bollettino del ministero della Salute riporta altri 128 morti, mentre continua ad aumentare la pressione sugli ospedali: 719 ricoverati in più in un solo giorno, con il totale che supera quota 12mila. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1208 (+80 nelle ultime 24 ore). La Lombardia supera quota 5mila contagi, arrivando a 5.762 nuovi casi accertati oggi. Un nuovo record lo fa segnare anche la Campania, seconda regione per numero di positivi: sono 2.590 quelli registrati in un giorno.

Rispetto ai dati di sabato, i nuovi contagi giornalieri salgono di 1629 unità raggiungendo il nuovo picco da inizio pandemia. Impressiona il confronto con una settimana fa: il 18 ottobre i nuovi casi accertati erano 11.705 (con 146mila tamponi), quasi la metà. Così come c’erano 5mila persone in meno ricoverate in ospedale. La regione con più persone ospedalizzate resta sempre la Lombardia: sono 2326 (+173 in 24 h). All’interno della regione la maggior parte dei nuovi casi continuano a concentrarsi nel capoluogo: a Milano domenica ci sono 1217 nuovi contagi accertati che diventano 2589 considerano anche l’hinterland. Restano molti alti i positivi anche nella provincia di Varese: 907 in 24 ore.

Netto aumento di casi positivi e di tamponi nelle ultime 24 ore in Campania che registra 2590 casi su 16906 tamponi esaminati: ieri erano 1718 positivi su 12.530 tamponi. In regione ci sono 113 posti letto di terapia intensiva occupati e 1151 persone ricoverate. Sono tornati sopra quota duemila in nuovi casi anche in Piemonte: oggi ce ne sono stati 2.287, il numero più alto dall’inizio della pandemia. Sono 11 i morti piemontesi. I ricoverati in terapia intensiva sono 94 (+6 rispetto a ieri). Quelli in regime ordinario 118 in più in 24 ore, per un totale di 1.601 posti letto occupati. La quarta regione per numero di casi diventa la Toscana, che segna un altro preoccupante incremento: 1863 nuovi positivi oggi, dopo i 1526 di ieri.

Al contrario, diminuiscono i contagi accertati in Veneto e Lazio rispetto a sabato. Se nella Regione di Zaia sembra essere un effetto del calo del numero dei tamponi (oltre 5mila in meno), nel Lazio invece il numero dei test effettuati continuano a rimanere alto (oggi 21mila), mentre i contagi passano da 1687 a 1541. In Emilia-Romagna oggi sono stati fatti quasi la metà dei tamponi rispetto a sabato, eppure il numero dei casi accertati è leggermente aumentato. Boom di positivi nelle Marche: dai 274 di ieri ai 521 odierni, quasi raddoppiati. Anche la Provincia di Bolzano supera i 300 casi: 339 in 24 ore, sabato erano 277.

I nuovi casi regione per regione

Lombardia 5.762 – ieri 4.959

Piemonte 2.287 – 1.548

Emilia-Romagna 1.192 – 1.180

Veneto 1.468 – 1.729

Lazio 1.541 – 1.687

Campania 2.590 – 1.718

Toscana 1.863 – 1.526

Liguria 657 – 1.035

Puglia 515 – 631

Sicilia 695 – 886

Marche 521 – 274

Trento 104 – 162

Friuli Venezia Giulia 334 – 412

Abruzzo 368 – 375

Sardegna 195 – 329

Bolzano 339 – 277

Umbria 463 – 525

Calabria 179 – 166

Valle d’Aosta 33 – 112

Basilicata 8 – 50

Molise 49 – 66