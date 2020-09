Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nessuna Regione registra zero nuovi positivi. L'aumento più netto in Lombardia (277). La Svizzera include la Liguria tra le zone a rischio elevato

I positivi in Italia toccano il numero più alto dalla fine del lockdown: 1.912 casi in più in 24 ore, a fronte dei 1.786 di ieri. I tamponi restano su livelli record, oltre i 107 mila, in leggero calo rispetto ai 108mila di ieri. Le vittime oggi sono 20, tre in meno di giovedì. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235.

Al momento, gli attualmente positivi sono 47.718 ( +938 rispetto a giovedì) di cui 2.737 ricoverati in ospedale (sei in più) e 244 in terapia intensiva (due in meno di ieri). Gli altri 44.737 si trovano in isolamento domiciliare con pochi sintomi o addirittura nessuno. Le persone dimesse o guarite da ieri sono 954 in più.

Anche oggi, nessuna Regione registra zero nuovi positivi: l’incremento più netto in Lombardia, con 277 nuovi positivi, seguita dalla Campania (235) dal Lazio (230 casi) e dal Veneto (196). Sopra i cento casi anche l’Emilia Romagna (122) il Piemonte (120) la Toscana e la Sicilia (107). La Svizzera ha incluso la Liguria – insieme a Gran Bretagna, Portogallo, Belgio – nell’elenco degli Stati e Regioni a rischio elevato di contagio da coronavirus: oggi la Regione ha contato 73 contagiati in più. Mentre in Calabria, la governatrice Jole Santelli ha firmato un’ordinanza che impone la mascherina obbligatoria all’aperto per tutto il giorno.