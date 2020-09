Diego, Lele, Tancredi e Gianmarco sono i loro nomi: hanno 42 anni e 8 milioni di followers in quattro. Al loro debutto, secondo La Repubblica, le 160 pagine scritte dai tiktoker (o da chi per loro) si sono stabilizzate al primo posto della classifica generale con più di 11mila copie vendute

A sorpresa, il libro di quattro tiktoker ha conquistato la vetta dei libri più venduti in Italia. Uscita il 1 settembre 2020, “Fratelli per Caso” è l’opera prima dei Q4 (Quei Quattro), ovvero quattro amici romani che spopolano con numeri “monster” su TikTok. Diego, Lele, Tancredi e Gianmarco sono i loro nomi: hanno 42 anni e 8 milioni di followers in quattro. Al loro debutto, secondo La Repubblica, le 160 pagine scritte dai tiktoker (o da chi per loro) si sono stabilizzate al primo posto della classifica generale con più di 11mila copie vendute. Sotto di loro spiccano nomi del calibro del fisico Carlo Rovelli, Valérie Perrin, Sandro Veronesi e Ferzan Ozpetek.

“Ma chi sono questi Q4?”. Tutti romani ma trapiantati a Milano, condividono un appartamento e i sogni dei vent’anni. Sono diventati famosi sulla piattaforma cinese grazie a trend e challenge rivolte a un pubblico molto giovane. All’interno di questa “crew” c’è Tancredi che sta per debuttare sul grande schermo con il film “Cosa sarà” al fianco di Kim Rossi Stuart, c’è Diego che ha recentemente pubblicato la sua prima canzone, c’è Gianmarco che assieme alla “collega” Marta Losito compone una delle coppie più chiacchierate su TikTok (come se fossero i “Ferragnez” in versione mini), e poi c’è Lele. Oltre alla passione per i social, hanno un’altra caratteristica in comune: nessuno di loro ha terminato la scuola. “I miei genitori all’inizio non erano convinti ma poi hanno visto che iniziavo a guadagnare qualcosa. Alla fine mi hanno detto che sono davvero una soddisfazione” ha raccontato uno di loro, Tancredi, in un video pubblicato su Youtube. All’interno del loro libro i quattro amici raccontano come il successo gli sta cambiando la vita tra segreti, gossip e rivelazioni. Ma i loro progetti non finiscono qui: da pochi giorni sono sbarcati anche in edicola con un album di figurine sulla loro vita, che sta già andando a ruba.

Che il libro dei tiktoker possa finire al primo posto della classifica dei più venduti è senz’altro una notizia curiosa, ma non è certo la prima volta che un libro di un influencer finisce al primo posto dei più venduti, superando i grandi nomi della cultura italiana. Gli ultimi esempi, solo per citare i più recenti, erano stati quelli di Giulia De Lellis con “Le Corna Stanno Bene su Tutto” e degli idoli dei bambini Me Contro Te con “Le Fantafiabe di Luì e Sofì”.