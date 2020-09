La cantante ha pubblicato su Instagram uno scatto sensuale con un costume nero e posizione ammiccante, creando non poco scalpore tra i fan delle sigle dei cartoni animati. Da “ti pufferei” a “che tipo di film stai girando?”, c'è di tutto nei quasi 7mila commenti sotto la foto “incriminata”. Ma lei risponde con sincerità dalle accuse di aver ritoccato la foto, ammettendo l'uso dei filtri, e ammette che è tutto iniziato per caso: “Sinceramente non mi aspettavo tutto questo clamore”

Una foto ha “turbato” i fan della fatina delle sigle dei cartoni animati. Cristina D’Avena, nei giorni scorsi, ha postato su Instagram uno scatto sexy in posizione sensuale con un costume nero a due pezzi e la didascalia “Ciak, si gira, vi penso”. Apriti cielo, i commenti sono arrivati, ad oggi, a quasi settemila (da “’tacci tua” a “ti pufferei”, a chi ironicamente chiedeva che tipo di film stesse girando con allusione al mondo hard, infine c’è chi ha citato un cartone ‘Johnny è quasi miopia”) con 113mila “like”.

Tra gli haters, invece, l’opinione è che la foto sia tutt’altro che naturale. “Diciamoci la verità: chi non usa filtri o un pochino di Photoshop? – ha ammesso Cristina D’Avena a Il Corriere della Sera – Non amo la chirurgia plastica, ma perché ho paura. Sono completamente al naturale. È una questione genetica, anche mia mamma non ha rughe sul viso o la pelle rovinata. Sono fortunata. Per ora non ho mai fatto il botulino. Quando incontro alcuni amici che mi dicono ‘ma dai Crì, alziamo un po’ qua, leviamo un po’ là’ gli dico sempre che finché la natura tiene va bene così. Quando inizierà a scendere qualcosa ci farò un pensierino. È ovvio che in una foto ci può stare il piccolissimo ritocco, ma chi è che non lo fa? Non è per diventare un’altra e chi mi conosce lo sa. Magari gli altri non lo dicono, ma i filtri li usano tutti”.

Poi la cantante e idolo degli amanti dei cartoni animati ha spiegato com’è nata l’idea dello scatto che ha suscitato così tanto scalpore: “In realtà doveva essere un semplice scatto di fine stagione. Eravamo a Montecarlo e Mario Bove, il fotografo che segue i social, mi ha detto come mettermi in posa e poi ha scattato. Dopo che l’ho postato, è stato incredibile. Nemmeno quando canto i Puffi ottengo tanta attenzione. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo clamore, anche se mi fa piacere come donna che ama essere femmina. Mi lusinga. Poi quando leggo qualche commento un po’ spinto ci faccio una risata o mi arrabbio, ma fa parte del gioco”.