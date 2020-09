Destinazione Montecarlo. Flavio Briatore è tornato a casa dopo essere guarito dal Covid. A riportare la notizia è l’Ansa che cita fonti vicine all’imprenditore proprietario del Billionaire che, dopo due tamponi con esito negativo, nella tarda serata di ieri è tornato nella sua residenza. Briatore, 70 anni, è stato in isolamento domiciliare nella casa milanese dell’amica Daniela Santanchè da sabato 29 agosto, dopo quasi una settimana di ricovero all’ospedale San Raffaele. Lo stesso Briatore ha da poco pubblicato su Instagram una storia sul suo rientro. Nel video si vede la vetrina di una pasticceria con torte su cui è scritto Bonne Rentrée e Back to School, e di riflesso lo stesso Briatore che gira il video con il telefonino indossando cappellino e mascherina.

Una settimana fa l’impreditore, che si era scagliato contro le misure decise dal sindaco di Arzchena per arginare i contagi, proprio in un messaggio sul social diceva di stare molto meglio. Sono in “superforma, pronto per ripartire. “Ciao amici, follower, non sono spartito. Eccomi qua. Sto bene, e vi ringrazio per tanti messaggi di affetto che ho avuto in questi giorni. Io continuo il mio isolamento, speriamo che finisca il prima possibile, ho voglia di ricominciare ma nel frattempo sono occupato. Stiamo monitorando tutto quello che succede”. Briatore aveva aggiunto che “il tempo passa abbastanza velocemente. Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è solo bravo, di più. Per cui sto bene. In superforma, pronto per ripartire. Dobbiamo ripartire, alé. Un abbraccio a tutti, Ne sono passate tante, anche questa passerà. L’importante è sempre aver voglia di andare avanti e non fermarsi mai”. E infine scandisce: “Non ci fermeremo mai”.

“Ci ha fatto prendere un bello spavento ma adesso sta bene. Ha contratto anche lui il Covid ma per fortuna non ci sono state complicazioni e non ha avuto problemi respiratori. Ci siamo spaventati tantissimo, perché è una bruttissima malattia. Nathan, il mio bambino, è grande e capisce tutto. Abbiamo fatto delle videochiamate, si è tranquillizzato subito – aveva detto ieri Elisabetta Gregoraci, ospite della prima puntata di Verissimo su Canale 5 – Nonostante il matrimonio sia finito da tre anni rimane sempre un grande affetto. Sono sempre presente nella vita di Flavio, perché siamo stati innamorati per 13 anni. Lui sa che può contare sempre su di me, io ci sono sempre”.