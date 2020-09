La conduttrice fatica a mantenere la calma quando la giornalista de La Stampa che la sta intervistando le chiede di quel suo topless senza censure andato in onda in prima serata su Rai 1 il 30 agosto scorso

“Io non mi arrabbio mai”. Barbara D’Urso fatica a mantenere la calma quando la giornalista de La Stampa che la sta intervistando le chiede di quel suo topless senza censure andato in onda in prima serata su Rai 1 il 30 agosto scorso nel corso della puntata di Techetechetè dedicata ai debutti delle star sul piccolo schermo. “Non l’ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo – ha proseguito la conduttrice -. Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata“. Poi la stoccata: “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”.

I “seni al vento” di Barbara D’Urso sono andati in onda esattamente alle 20.38 di domenica 30 agosto, in una puntata che ha fatto segnare ascolti record, con oltre 4 milioni di spettatori e uno share del 21.2%. E infatti l’episodio – uno spezzone di un programma del 1978 tratto dalle Teche Rai – non è poi passato inosservato sui social, dove è stato commentato e ricondiviso da centinaia di utenti, tra cui anche l’autore della puntata incriminata di Techetechetè, Fausto Massa, che tra l’altro fa parte anche della squadra del reality Mediaset Temptation Island.