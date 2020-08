La cantante e nuovo giudice di “X Factor”, dopo una lunga battaglia contro il tumore e in seguito ad un intervento delicato, ha finalmente sconfitto una volta per tutte la malattia. Emma lancia questa notte il nuovo singolo – firmato tra gli altri da Calcutta - “Latina” e dal 17 settembre debutterà nella nuova edizione del talent show di Sky Uno

“Sono morta e risorta”. Emma con la gioia nel cuore ha comunicato ai fan di essere definitivamente guarita dalla terribile malattia che l’ha costretta lo scorso anno ad un intervento delicatissimo e necessario, poi andato molto bene. In una lunga intervista a “Grazia”, l’artista ha raccontato con sincerità quello che è accaduto in quei momenti fino ad arrivare al fatidico giorno: “Non ho pianto prima di entrare in sala operatoria, né dopo. Mi hanno aperto a metà per ben due volte in questi anni. Quest’anno ho avuto paura tante volte. – spiega Emma – Il momento peggiore? Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed era il mio medico. Ho pensato: ‘Ci risiamo‘. Ho immaginato che dovessi ricominciare da capo. Invece mi diceva che, in base agli ultimi esami, sono uscita definitivamente dalla malattia”. La prima cosa che ha fatto Emma, una volta ricevuta la notizia è stata chiamare la madre.

Per festeggiare Emma ha deciso di rimettersi al lavoro e di sfornare un singolo nuovo di zecca “Latina”, che nulla ha a che vedere con le sonorità dell’ultimo album “Fortuna” e che rappresenta un svolta artistica. La novità è rappresentata dall’insieme di autori di questo brano: Dario Faini, Edoardo D’Erme (ossia Calcutta) e Davide Petrella, alla produzione c’è sempre Dardust. “Ho ricevuto Latina il giorno del mio compleanno (25 maggio, ndr) su Whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella. – scrive Emma sui social – Mi sono emozionata, era inaspettata… E ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento”. Così sarà.