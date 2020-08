Il 45enne in carcere da tre giorni ha risposto alle domande del giudice per circa un’ora e mezza. Ora le ricerche della donna si concentrano vicino a Vergonzana: i carabinieri hanno chiuso una strada. Il legale dell'uomo: "Non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione". La famiglia: "Dica dove ha nascosto il corpo"

I carabinieri hanno già chiuso la strada: le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli si concentrano ora su una roggia vicino a Vergonzana, la frazione di Crema dove viveva la 39enne di cui non si hanno notizie da Ferragosto. La svolta è stata decisa al termine dell’interrogatorio di garanzia di Alessandro Pasini, in carcere con l’accusa di omicidio e distruzione di cadavere. L’uomo, riferisce l’Ansa, questa volta non si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip Giulia Masci e ha risposto alle domande per circa un’ora e mezza. L’avvocato difensore, Paolo Sperolini, ha spiegato che “Pasini non ha confessato il delitto ma ha reso la sua versione”.

Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, gli specialisti del Ris dei carabinieri sono arrivati in via Porto Franco a Crema e hanno iniziato i rilievi scientifici nell’appartamento della ex fidanzata di Alessandro Pasini, il 45enne in carcere da tre giorni. Gli investigatori, che già giovedì pomeriggio avevano passato al setaccio la casa dello stesso Pasini, hanno effettuato un sopralluogo anche nella zona dove è stata trovata bruciata l’auto della donna.

Nel primo interrogatorio davanti al pm di Cremona, Lisa Saccaro – che ne ha chiesto la custodia cautelare – Pasini si era avvalso della facoltà di non rispondere. La famiglia di Sabrina Beccalli, con l’avvocato Antonino Ennio Andronico, gli ha rivolto un appello prima del secondo interrogatorio: “Si appellano al cuore di Pasini affinché dica dove ha nascosto il corpo della ragazza”. Il giudice Giulia Masci ora dovrà decidere se convalidare il fermo e anche sulla misura cautelare chiesta dalla procura.