È decisamente un annuncio in controtendenza quello fatto da Gigi D’Agostino ai suoi fan. Il dj ha deciso infatti di cancellare la sua esibizione prevista per la serata di Ferragosto a causa dell’aumento dei casi di coronavirus in Italia. Mentre da giorni governo e Regioni temporeggiano sulle nuove misure restrittive da introdurre per cercare di arginare la corsa del virus, tra cui anche la chiusura totale delle discoteche, e si discute sulle ripercussioni economiche che queste potrebbero avere soprattutto per le località turistiche, “GigiD’Ag” come viene soprannominato, ha messo la sicurezza al primo posto davanti a ogni altro interesse in gioco.

“Buonasera/notte… Mi spiace trovarmi qui a riscrivere le stesse cose che ho scritto a Marzo. Purtroppo il problema ‘Covid’ si sta di nuovo aggravando. Ho deciso che il mio live set di domani sera (oggi, ndr.), 14 Agosto 2020, non ci sarà”, ha scritto Gigi D’Agostino giovedì sera in un post su Facebook. Una decisione presa, scrive, “per il bene del pubblico che, a mio avviso, affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio” e “per il bene di tutti gli operatori addetti alla produzione dell’evento che entrando in strettissimo contatto con altre persone, prima, durante e dopo il concerto, si esporrebbero al rischio di contagio“. “Aspettando un giorno migliore… Un abbraccio virtuale musicale, Gigi”, la conclusione del post.

Parole in netto contrasto con quelle pronunciate qualche giorno fa dal suo collega dj Bob Sinclar che, dopo esser finito nel mirino delle critiche per le immagini della folla di giovanissimi durante un suo live alla discoteca Praja di Gallipoli, ha difeso in un’intervista gli assembramenti visti sostenendo che “Il distanziamento mentre balli è impossibile, la regola è: goditi l’attimo”.