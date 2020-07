Nei sermoni pubblicati su YouTube e in lunghe pagine sul suo sito web, Immanuel afferma che problemi medici come endometriosi, cisti, sterilità e impotenza sono causati dal sesso che fanno uomini e donne sposati con streghe e demoni mentre dormono. In un altro sermone del 2015 dove veniva previsto un presunto piano degli “Illuminati” organizzato da "una strega" per distruggere il mondo usando l'aborto

Se una donna ha problemi ginecologici probabile abbia fatto sesso con demoni e streghe. In molte cure mediche viene inserito il DNA alieno. Ma soprattutto il governo statunitense è composto da rettiliani. Considerazioni pubbliche firmate e controfirmate dalla dottoressa Stella Immanuel. La dottoressa santone di origine camerunense diventata eroina del presidente Trump dopo aver fortemente ribadito che il Coronavirus si combatte con l’idrossiclorochina. “Non c’è bisogno di ammalarsi, questo virus ha una cura”.

Immanuel non è una che gira attorno alle parole. E lunedì scorso ha messo sui social un video dove ribadisce il concetto. Il breve stralcio diventato virale, ritwittato da Donald Trump e dal figlio Donald Jr., dopo poche ore è stato cancellato da Facebook, Twitter e Youtube. Nulla di grave perché in quelle poche ore la Immanuel è diventata una star medico sanitaria negli Stati Uniti ancora travolti dalla pandemia. Intanto la dottoressa è apparsa in mezzo ad una mezza dozzina di colleghi con camice bianco che hanno “improvvisato” una conferenza stampa pro idrossiclorochina sulle scale del palazzo della Corte Suprema a Washington. Il gruppo si fa chiamare American’s Frontline Doctors, insomma una sorta di medici in prima linea. Il video dell’intera conferenza, lanciato dalla piattaforma Breibart News, vicina ad ambienti repubblicani radicali, e sostenuto economicamente secondo la Cnn dai ricchi donatori repubblicani del Tea Party Patriots, ha registrato 14 milioni di visualizzazioni prima di essere cancellato dai social per false informazioni su cure e trattamenti sul Covid-19.

La dottoressa Immanuel si nota nell’inquadratura sulla parte destra dello schermo. Sarà lei ad affermare che “le mascherine non servono” e che ha “curato una marea di pazienti malati di Covid-19 con l’idrossiclorochina”. Non esiste una vera e propria biografia ufficiale della dottoressa Immanuel, anche se sue tracce ben evidenti di cosa pensa e cosa fa durante le sue giornate sono presenti sia sui suoi social, su un canale Youtube che riporta il suo nome e su una pagina web dedicata direttamente a come scacciare i demoni dai sogni della coppie sposate. Secondo TheDailyBest.com Immanuel è un medico la cui licenza è registrata in Texas. La donna gestirebbe una clinica nei pressi di un centro commerciale texano vicino alla sua chiesa, la Firepower Ministries. La Immanuel è nata in Camerun e si è laureata in medicina in Nigeria.

Nei sermoni pubblicati su YouTube e in lunghe pagine sul suo sito web, Immanuel afferma che problemi medici come endometriosi, cisti, sterilità e impotenza sono causati dal sesso che fanno uomini e donne sposati con streghe e demoni mentre dormono. In un altro sermone del 2015 dove veniva previsto un presunto piano degli “Illuminati” organizzato da “una strega” per distruggere il mondo usando l’aborto, il matrimonio gay e i giocattoli per bambini, tra le altre cose, Immanuel ha affermato che il DNA degli alieni spaziali è attualmente usato in medicina (“usano tutti i tipi di DNA, anche il DNA alieno, per curare le persone”).

Tra gli strumenti demoniaci per corrompere i bambini la Immanuel ha segnalato un giocattolo molto popolare (Magic-8-ball), i Pokémon, Harry Potter e i programmi di Disney Channel Wizards of Waverly Place e That’s So Raven. Anche Hannah Montana risulterebbe “una porta verso il male”. Infine sempre nel 2015 la dottoressa ha affermato che il governo americano è gestito in parte da rettiliani non umani: “Ci sono persone che governano questa nazione che non sono nemmeno umane”, anzi sostanzialmente “metà umane e metà ET”. Dalla sua pagina Facebook nelle ultime ore la dottoressa pro idrossiclorochina si è scagliata anche contro Facebook che le ha cancellato il video e bloccato il profilo scrivendo che sopra i social “c’è Dio che sistemerà tutto”; e allo stesso tempo ha lanciato un invito ufficiale al presidente Trump: “Signor Presidente, sono in città e disponibile. Mi piacerebbe incontrarla”.

Last but not least la notazione educata e interrogativa di un utente del web che ha seguito i video presenti sulla pagina Youtube della donna. Tantissimi i video-sermoni pronunciati dal pulpito della chiesa di Firepower Ministries, ma anche un video dalla sua clinica dove canticchia una canzoncina di protezione per i medici e gli infermieri che combattono il virus. In tutti i video la Immanuel indossa mascherine spesse che quasi le occupano tutto il viso. E l’utente chiede: “Ma non aveva detto che le mascherine non servivano a nulla?”.