Un falò di confronto infuocato quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, con il colpo di scena finale: la showgirl che schiaffeggia il compagno a Temptation Island. “Il problema è che quando mi vede crolla, come tutte le donne”, “Ha 56 anni è sola, io ho un figlio e 11 anni meno di lei, se perde me è finita”, “Una sera stava piangendo e mi ha detto ‘Se muoio sarò ricordata solo per aver tirato i capelli ad Aida Yespica sull’Isola”, “È lei che tra 10 anni, se non ce la fa più, deve andare in una casa di riposo, non io“: queste alcune delle frasi pronunciate dall’attore prima dell’incontro avvenuto dopo ventuno giorni nel villaggio.

“Mi sento triste perché non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbiamo fatto così perché io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili”, ha confidato la Elia a Bisciglia. “Mi reputi un attoruncolo e vuoi farmi passare da troglodita. Ma ti ho chiesto di sposarmi solo perché ti amo e perché non ho mai amato una donna quanto ho amato te“, prova a difendersi Pietro. “Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, ti ho irritato ma era anche ironia. Ho detto che sei l’unico uomo che ho pensato di sposare, ma sei insicuro nei rapporti con le donne e la tua vita lo dimostra”, la replica della valletta di Mike Bongiorno.

“Sei un mostro, dovresti vergognarti. Sei uno stro**o”, si sfoga Antonella, tra offese e insulti la situazione degenera quando viene mostrato il video del bacio, o presunto tale, tra Pietro e la single Beatrice che avevano eluso le telecamere. “L’ho baciata”, aveva detto Delle Piane a Lorenzo Amoruso. Lui è sorpreso e finge di non capire ma la Elia è furiosa: “Non mi toccare, sei uno schifoso. Non sto scherzando affatto” e lo schiaffeggia. La puntata si conclude, per sapere se la coppia lascerà il programma insieme o da single bisognerà aspettare l’ultimo appuntamento in onda giovedì 30 luglio alle 21.20 su Canale 5. Il quinto appuntamento ha ottenuto ascolti record, ancora in crescita, toccando il 24% di share con 3.711.000 telespettatori.