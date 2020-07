La deputata renziana in un'intervista al Corriere della Sera replica agli attacchi subiti dopo la foto postata una settimana fa dal giornalista Lorenzo Crea che ritrae lei e altri parlamentari durante una gita a Ischia: "C’è chi preferisce il gossip, ma io rivendico il diritto di essere giudicata per ciò che faccio in Parlamento, non per il colore del mio costume"

“Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni”. Così Maria Elena Boschi replica agli attacchi subiti dopo la foto postata una settimana fa dal giornalista Lorenzo Crea che ritrae lei e altri parlamentari durante una gita in barca a Ischia. “Non ho postato io la foto che ha suscitato tanti attacchi”, ricorda la deputata renziana in un’intervista al Corriere della Sera, spiegando che “sono arrivata in aliscafo e sono rimasta due giorni, trascorrendo qualche ora ospite di un amico parlamentare del Pd sulla sua barca”. Boschi quindi non ritiene inopportuno quello scatto, come chiede il CorSera: la foto però era stata rimossa in fretta e furia da Instagram. “C’è chi preferisce il gossip, ma io rivendico il diritto di essere giudicata per ciò che faccio in Parlamento, non per il colore del mio costume a Ischia”, spiega ancora la parlamentare di Italia Viva.

Quindi l’attacco ai Cinquestelle: “Se fosse capitato a me quello che sta succedendo a Rocco Casalino, le squadre social dei Cinque Stelle, che un tempo Casalino guidava, mi avrebbero insultato per giorni”, dice Boschi, riferendosi alla vicenda che riguarda il trentenne cubano José Carlos Alvarez Aguila, compagno del portavoce di Palazzo Chigi, “segnalato” all’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia per sospetti che riguardano una serie di “pagamenti verso siti di trading online“. Alvarez a Repubblica ha spiegato che la storia con Casalino “è finita” e che “lui non sapeva”. “Noi non abbiamo mai ripagato con la stessa moneta chi ci ha aggredito mediaticamente. Siamo diversi e rivendichiamo questa diversità”, prosegue il ragionamento di Boschi.

La deputata di Italia Viva nella sua intervista ribadisce poi la linea di Matteo Renzi: “Lo stato di emergenza di questo Paese adesso riguarda il lavoro prima che il Covid”, dice. Poi aggiunge che per scrivere il Recovery plan “non c’è bisogno né di commissioni né di task force”. Infine torna alla carica sul Mes: “È ovvio che chiederemo i soldi del Mes. I 5 Stelle stanno solo aspettando che passino le Regionali”. “Questi soldi servono agli italiani e sono disponibili da subito”, è il tormentone dei renziani ripetuto anche da Boschi al Corriere della Sera.