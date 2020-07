L’ex showgirl degli anni '90 è stata “vittima” di uno degli scherzi del programma di Italia Uno, confermato per la nuova stagione a settembre. Ma dopo la telefonata al 112 gli autori sono dovuti uscire allo scoperto per spiegare cosa stava accadendo alle forze dell’ordine

Gi inviati e gli autori de “Le Iene” sono già al lavoro, in questi giorni, per la nuova edizione del programma, che andrà in onda da settembre con il doppio appuntamento su Italia Uno il martedì e il giovedì e sarà condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, stando alle notizie raccolte dai listini della concessionaria Publitalia. La “vittima” stavolta è stata Simona Tagli, volto noto nella tv negli ‘anni 90 e celebre per i suoi stacchetti sexy, durante il Cruciverbone di “Domenica In”. Il quotidiano Il Giorno ha ricostruito la vicenda raccogliendo le testimonianze delle persone sul posto dell’accaduto. La Tagli si è spaventata per la scomparsa della figlia 15enne Georgia, così ha subito chiamato il numero per le emergenze del 112. Una pattuglia che si trovava già sul posto, in zona Maggiolina a Milano, è intervenuta. Le forze di Polizia hanno iniziato a raccogliere tutti i dati per poter eventualmente procedere alle ricerche immediate.

È proprio in quel momento che è uscito fuori alla scoperto il team de “Le Iene”, spiegando alla Tagli e alla Polizia che si trattava di uno scherzo del programma. È stato chiesto subito di interrompere le registrazioni e di far tornare la figlia, complice degli autori per lo scherzo alla madre. Georgia è stata accompagnata e “riconsegnata” dal regista stesso Giorgio J. Squarcia.