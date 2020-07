“Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…”. Così ha scritto Fabio Fazio in un post pubblicato sui social, raccontando la sua prima esperienza a bordo di un aereo dopo l’emergenza coronavirus. Neanche a dirlo, le sue parole hanno scatenato un dibattito, con molti che, come il conduttore di Che Tempo Che Fa, si sono scandalizzati per la cosa e altri invece che gli facevano notare come la cosa non fosse certo una novità.

Ma a chiudere la questione è stato l’intervento di una hostess che, dopo aver letto il post di Fazio, ha deciso di rispondergli: “Sono un assistente di volo, ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi“, ha scritto tale Chica76, mettendo a tacere le polemiche.

L’obbligo di mantenere il distanziamento fisico all’interno degli aerei è stato abolito con il Dpcm dell’11 giugno 2020, che prevede solo l’utilizzo della mascherina. Il dispositivo di protezione individuale a bordo degli aerei è obbligatorio e sui voli di lunga percorrenza dev’essere cambiato ogni 4 ore. Questa deroga è valida su tutti gli aeromobili che garantiscono il flussi verticali e il ricambio dell’aria all’interno dell’abitacolo ogni 3 minuti.