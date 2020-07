Queste sono solo alcune delle frasi irripetibili pronunciate da un giovane calciatore del Monregale, Marco Rossi, che in un video pubblicato sui social (e diventato virale in queste ore) rivolge una serie di insulti razzisti e sessisti nei confronti di una donna che, a suo dire, avrebbe "osato lamentarsi" e denunciarlo per presunti danni alla sua auto

“C’è una ne*ra di me*a che pensa di avere diritti. Ne*ra e donna. E, invece, donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Un orangotango che mi ha denunciato per falsa testimonianza. Che però, forse è vero, un po’ di falso l’ho dichiarato perché ero fuso e ubriaco, ci sta. Però, per principio, non mi devi rompere il caz*o anche perché ‘you are black'”. Queste sono solo alcune delle frasi irripetibili pronunciate da un giovane calciatore del Monregale, Marco Rossi, che in un video pubblicato sui social (e diventato virale in queste ore) rivolge una serie di insulti razzisti e sessisti nei confronti di una donna che, a suo dire, avrebbe “osato lamentarsi” e denunciarlo per presunti danni alla sua auto.

Il giovane, che gioca nella seconda categoria piemontese, in alcune storie su Instagram le rivolge parole vergognose, accompagnate anche da bestemmie, senza chiarire i contorni della vicenda. A denunciare i fatti, pubblicando i filmati, è stata la pagina Facebook “Abolizione del suffragio universale”: subito sui social è scoppiata la polemica, con anche diversi vip che sono intervenuti sulla questione. La cantante Emma Marrone ha ricondiviso su Twitter il video definendolo “abominevole, il picco massimo dell’ignoranza, il degrado” mentre Paola Turci ha bollato il ragazzo come “incapace di intendere e di volere”.

Il Monregale Calcio, la squadra in cui è tesserato Marco Rossi, ha subito preso le distanze dalle sue parole: “Condanniamo fortemente quelle parole, pesanti, razziste e sessiste. E ne prendiamo le distanze. Non possiamo dire, però, se abbiamo sospeso il ragazzo, la situazione non è semplice. Le confermo solo che abbiamo preso un legale per tutelare la nostra immagine”, ha detto a Open Roberto Formento, segretario della squadra. “Abbiamo allontanato il calciatore? Non posso dirlo. Per il momento siamo fermi, nessuno si allena. Quando sarà il momento delle convocazioni, lo vedrete”, ha aggiunto riferendosi alle polemiche legate al fatto che in molti si sono chiesti come mai il giovane non fosse stato ancora espulso ufficialmente dalla squadra.

https://t.co/egd4UY3JtM Abominevole.

Il picco massimo dell’ignoranza.

Il degrado. — Emma Marrone (@MarroneEmma) July 7, 2020

Incapace di intendere e di volere https://t.co/16GdY2CWR6 — Paola Turci (@paolaturci) July 7, 2020