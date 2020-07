Dopo la biografia firmata dalla giornalista del Washington Post Mary Jordan "The Art of Her Deal" che aveva tanto fatto discutere, ora è la volta di Stephanie Winston Wolkoff

Dopo quello scritto dalla nipote del presidente Usa Mary Trump, c’è un nuovo libro che fa tremare la Casa Bianca. È in arrivo il memoir sulla figura di Melania Trump, una biografia redatta dalla sua storica ex consigliera che viene presentata dai media anglosassoni come “esplosiva“. Dopo la biografia firmata dalla giornalista del Washington Post Mary Jordan “The Art of Her Deal” che aveva tanto fatto discutere, ora Stephanie Winston Wolkoff, consigliera della First Lady in pectore sin dall’elezione del marito e organizzatrice della presenza di Melania alla cerimonia di inaugurazione come Presidente rivela nuovi retroscena.

E proprio la rivelazione che, per organizzare la cerimonia di inaugurazione, la sua società aveva percepito 26 milioni di dollari, l’aveva costretta a lasciare la Casa Bianca nel febbraio del 2918. Winston Wolkoff, nota socialite newyorkese che per anni ha organizzato il MetGala, aveva poi cooperato con la procura federale di Manhattan che indagava sulla spesa dei 107 milioni di dollari raccolti in donazioni per la cerimonia dell’inizio del 2017.

Il libro intitolato “Melania and Me” sarà pubblicato dalla Gallery Book, che fa capo a Simon &Schuster, il primo settembre. L’autrice racconterà del periodo in cui ha “navigato nella East Wing della Casa Bianca” e del “viaggio dall’amicizia, iniziata a New York, al ruolo di consigliera fidata di Melania fino al licenziamento improvviso e decisamente pubblico fino alla sua vita dopo Washington”, secondo le scarne anticipazioni dell’editore.