I contagi sono partiti dalla Laserjet srl, un’azienda di Pojana Maggiore dove sono risultati positivi al tampone in cinque. All'origine probabilmente uno dei dirigenti, che ha manifestato i sintomi una volta tornato da un viaggio d'affari in Bosnia

Un nuovo focolaio di coronavirus è emerso in Veneto, in un’azienda di carpenteria meccanica di Vicenza: in tutta la Regione, quindi, si registrano 21 nuovi casi. In generale però, l’andamento dei contagi è positivo: al momento ci sono solo 8 pazienti in terapia intensiva mentre sono solo 172 i ricoverati nei normali reparti Covid (20 in meno rispetto al giorno prima), di cui solo 20 ancora positivi. “Sono stato informato immediatamente dal Dipartimento Prevenzione del focolaio di Covid di Vicenza e sto seguendo nei minimi dettagli la questione”, afferma il presidente Luca Zaia. “Si sta provvedendo a fare la contabilità dei positivi e ad un massiccio piano di isolamento fiduciario di tutte le persone venute a contatto con i positivi”.

Il focolaio si è sviluppato dalla Laserjet srl, un’azienda di Pojana Maggiore dove sono risultati positivi al tampone in cinque, mentre ad altre 52 dipendenti è stato chiesto di porsi in isolamento fiduciario. Il tutto sarebbe partito da un viaggio d’affari in Bosnia di uno dei dirigenti dell’azienda, dato che al ritorno l’uomo avrebbe iniziato a mostrare i primi sintomi, confermati poi dal tampone che ha dato esito positivo.

Stasera, intanto, al Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza si terrà la Messa in ricordo delle 343 vittime del Covid-19 di città e provincia. La cerimonia sarà officiata dal vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol e verrà preceduta da tre interventi, il primo dei quali del presidente della Provincia e sindaco di Vicenza Francesco Rucco.

“Credo che sia importante ricordare i vicentini che hanno perso la vita a causa del coronavirus – commenta il sindaco – ma anche tutte le persone che hanno sofferto tanto in questi mesi. Così come credo sia importante, ancora una volta, ringraziare i medici ed il personale socio-sanitario che hanno lavorato fino allo stremo delle loro forze per salvare vite. Molte persone hanno sofferto perché colpite direttamente dal virus ma anche perché non hanno potuto assistere da vicino e salutare in maniera adeguata per l’ultima volta in chiesa i propri cari”.