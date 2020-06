A rivelarlo è una fonte vicina ai Duchi di Cambridge che in un'intervista al magazine Life & Style ha raccontato come la coppia sia pronta a volare negli Stati Uniti per un tour in California che farà tappa proprio dai cognati

“Dopo essere stati chiusi ad Anmer Hall per tre mesi e aver lavorato 24 ore su 24, gestendo anche i figli, William e Kate desiderano una vacanza e hanno scelto di raggiungere Meghan e Harry”. A rivelarlo è una fonte vicina ai Duchi di Cambridge che in un’intervista al magazine Life & Style ha raccontato come la coppia sia pronta a volare negli Stati Uniti per un tour in California che farà tappa proprio dai cognati. Dietro al loro viaggio a Hollywood però, non ci sarebbe solo il desiderio di fare una visita di cortesia ai familiari.

Secondo la fonte, quella di William e Kate sarebbe una mossa diplomatica per tentare una riconciliazione con la coppia ribelle ed evitare così “rivelazioni compromettenti” da parte loro. Come riporta il Sun infatti, Harry e Meghan hanno pronto il libro “Finding Freedom” con la loro biografia ufficiale e alcune rivelazioni scottanti che metterebbero William in cattiva luce, addossandogli la colpa di aver portato alla rottura e dunque alla loro fuori uscita dalla Famiglia Reale. In quest’ottica quindi, aggiunge la fonte a Life & Style, un riavvicinamento tra i due fratelli potrebbe essere cruciale, se non per bloccare l’uscita del libro, quanto meno per consegnare al pubblico una sua versione più soft.