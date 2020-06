“Il paziente ha trascorso anche la quarta notte nel reparto di degenza di terapia intensiva in condizioni di stabilità nei parametri cardiaci e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-anelgesia per la valutazione dello stato neurologico verranno presi in considerazione la prossima settimana, la prognosi rimane riservata”. Sono le parole del professor Oliveri davanti all’ospedale Policlinico di Siena dove è ricoverato il campione Alex Zanardi.