Durante il programma Italia Sì, su Rai Uno, ha toccato un tasto molto dolente per l'insegnante di Ballando: la separazione con la moglie

Gaffe in diretta nello studio di Italia Sì, su Rai Uno: un commento della conduttrice Elena Santarelli gela Raimondo Todaro, ballerino e storico insegnante del programma Ballando con le stelle, in quel momento ospite del programma. L’atmosfera dell’intervista era molto rilassata: si parlava di ricordi estivi, e, alla domanda su “l’estate del cuore” Todaro ha raccontato i mesi prima della nascita della figlia Jasmine, arrivata in autunno. “Ad agosto ci eravamo quasi ho trascorso tutta l’estate ad ascoltare il pancione”.

Ma qui arriva il commento di Elena Santarelli: “Dai social – gli ha detto – vedo che ami molto tua figlia e la tua famiglia…”. E nello studio scende il gelo. Già, perché se è vero che Todaro è un papà affettuoso, è anche vero che ha appena reso pubblica la sua separazione dalla moglie Francesca Tocca, per via di un (presunto) flirt di lei con Valentin, il ballerino di Amici, che ha confessato di essersi “innamorato” di lei. Dopo un attimo di imbarazzo però è stato lo stesso Todaro a smorzare la tensione, spostando l’attenzione sulla bambina: “Amo molto mia figlia, sono molto presente. Ho sempre cambiato i pannolini”.