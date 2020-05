“Chi è che si fa bucare per venire in Sardegna?”. Parole di Flavio Briatore che a L’Ora d’Aria si è scagliato contro il governo e contro la proposta del passaporto sanitario per andare in vacanza sull’isola. Non solo, l’imprenditore non è affatto d’accordo sulle modalità scelte per riaprire le varie attività: “Questi prendono per il c**o la gente, questo è il vero dramma. Tutti sti miliardi non arriveranno mai”. Insomma, per Briatore all’Italia serviva “una riforma finanziaria: fisco, burocrazia e giustizia. Devi dare alle aziende la possibilità di ripartire. Ci volevano soldi a fondo perduto e partire con una tassazione del 28%. Allora sì che tutti erano motivati”.

“Non sai cosa succede il 3 di giugno, il 15 giugno, non abbiamo certezze, ogni giorno una storia diversa – ha aggiunto il manager – Chi apre in questo momento perde soldi, lo fa per fare un favore al Paese. Hanno spaventato talmente tanto la gente e nessuno va nei ristoranti”.