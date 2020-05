Dmitri Peskov, affetto da Covid-19, è ricoverato. Ha spiegato di avere visto Putin per l'ultima volta un mese fa. Prima di lui sono risultati contagiati il premier Mikhail Mishustin, tuttora in ospedale, e i ministri della Cultura e delle Costruzioni

“Sì, mi sono ammalato. Sono in cura”. Poche parole dichiarate all’agenzia di stampa Interfax con cui il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov annuncia di essere risultato positivo al coronavirus e di trovarsi ricoverato in ospedale. Ha specificato di avere visto Vladimir Putin per l’ultima volta un mese fa. Prima di lui sono risultati infetti anche il premier Mikhail Mishustin, in ospedale dal 30 aprile ma, secondo il suo addetto stampa, in miglioramento, e i ministri della Cultura, Olga Lyubimova, e delle Costruzioni, Vladimir Yakushev. Solo ieri Putin ha affermato che il Paese – secondo al mondo per numero di positivi – è riuscito a frenare la corsa del contagio e ha annunciato l’allentamento di alcune misure a livello nazionale. Eppure l’epidemia avanza: sono 10.899 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 232.243.

“Fino a 10.899 casi di coronavirus sono stati confermati in 83 regioni della Russia nelle ultime 24 ore, inclusi 4.704 casi (43,1%) scoperti in persone che non manifestano sintomi clinici”, ha riferito in una nota il quartier generale di risposta operativa al coronavirus. Nello specifico, il numero totale di casi registrati in 85 regioni è di 232.243 (+ 4,9%).

Secondo la Johns Hopkins University, la Russia è salita dal quarto al secondo posto nelle ultime 24 ore per numero di contagi, superando il Regno Unito (224.332) e la Spagna ( 227.436). Gli Stati Uniti sono primi al mondo con 1.347.936 casi. Sono 5.392 le persone diagnosticate con il Covid-19 nella sola Mosca, portando a 121.301 il numero totale di casi registrati nella capitale. Il numero di decessi registrati in 24 ore è di 107, portando il totale a 2.116. Cinquantacinque morti sono stati rilevati nella sola Mosca. Il numero totale di pazienti guariti ha raggiunto i 43.512 a livello nazionale.