“Oggi doveva essere una giornata di quelle Speciali, da trascorrere con i miei amici a Istanbul, e poi la sera andare a cenare in uno di quei ristoranti tipici della città in un momento meraviglioso della mia vita. Dobbiamo sperare che tutto passi in fretta…”. Così scrive Cristiano Malgioglio in un post pubblicato su Instagram in cui sfoga la sua frustrazione per questa giornata che a causa del coronavirus e della quarantena sarà ben diversa da come l’aveva sognata. Sì, perché oggi è il suo compleanno e avrebbe dovuto festeggiarlo con un viaggio all’estero in compagnia degli amici mentre invece si trova a casa, da solo, lontano dai suoi affetti più cari e anche dal suo fidanzato.

“Oggi è una giornata come le giornate passate…Come quelle giornate inutili…Tengo il meglio di me perchè alla mia maniera devo sentirmi speciale…”, ha concluso nel post. Tantissimi i commenti con messaggi d’auguri e d’affetto nei suoi confronti da parte di followers e amici che hanno cercato di sollevargli il morale e alleviare il suo senso di solitudine. Tra questi c’è anche quello di Lisa Fusco: “E’ vero…Dovevamo andare tutti a Istanbul, ma è solo rimandato…”, gli ha scritto.