Per la prima volta, nei suoi 68 anni di regno, la regina Elisabetta festeggerà il suo 94esimo compleanno martedì senza il cannone che spara a salve per celebrarla. Una modifica decisa dalla stessa regina in segno di rispetto per la crisi mondiale causata dal nuovo coronavirus. Lo ha reso noto una fonte di Buckingham Palace citata dal Guardian, spiegando che il 94esimo compleanno della Regina non sarà festeggiato in alcun modo particolare. “Non ci saranno saluti a salve. Sua Maestà non lo ritiene opportuno viste le circostanze attuali”, ha detto la fonte. La Regina si trova da un mese nel castello di Windsor insieme al marito, il principe Filippo, e a una ristrettissima cerchia di collaboratori.

La cerimonia dei colpi di cannone a salve non è stato l’unico evento cancellato a causa dell’emergenza. Anche il Trooping the Colour (la sfilata della bandiera), in programma per il 13 giugno è saltata. La parata che si svolge dal 1748 e segna i festeggiamenti per il compleanno ufficiale del re o della regina nel Regno Unito vede infatti solitamente la partecipazione di milioni di britannici e turisti arrivati da tutto il mondo per vedere sfilare la famiglia reale e poi il famoso saluto della sovrana con figli e nipoti dal balcone di Buckingham Palace. In questo caso però non si tratta di una prima volta: nel 1955 il Trooping the Colour non si è svolto a causa di uno sciopero dei ferrovieri.