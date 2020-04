Meghan e Harry stipendiati dal principe Carlo e da… Kate. Non tutte le ribellioni riescono col buco. Soprattutto quando si vuole fare i nababbi senza i gioielli della Regina. È quanto segnala il magazine australiano New Idea. Il Principe di Galles, infatti, è colui che continua a mantenere il figlio Harry, quindi moglie e nipote in quel di Malibù in California, nonostante il gesto epocale della giovane coppia, formalmente duchi del Sussex, allontanatasi tra lo stupore planetario dalla casa reale. Cittadini privati sì, nessun impegno di corte pure, ma le entrate fisse continuano ad arrivare da papà Carlo e in futuro, probabilmente dal fratello William. Lo scenario che viene prefigurato è quello in cui Carlo sale al trono scalando di gradino monastico. William diventerebbe così da duca di Cambridge a duca di Cornovaglia.

Il ducato di Cornovaglia con Kate e William nuovi duchi è poi il ducato che rende 35 milioni di sterline l’anno alla Corona. Ed è da questo tesoro che Carlo sta finanziando la vita da disoccupati di Harry e Meghan. Mutatis mutandis quando toccherà a William e Kate che succederà? Diverse gole profonde riportate su New Idea e The Talko dicono che nonostante la feroce e decisa distanza tra Kate e Meghan, preverrà comunque la solidarietà tra fratelli di William e Harry. Sempre che gli oramai ex duchi del Sussex non si trovino un vero, e remunerativo, lavoro.