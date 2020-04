Lei però non sembra aver dato peso alle polemiche, anzi ha replicato con orgoglio ad un utente: “Certo, sono per pochi”

“Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo Nasti)”. Così ha scritto l’influencer Chiara Nasti pubblicando su Instagram una sua foto al volante di una lussuosa auto sportiva, che si deduce essere un regalo fattole dal padre. Parole forti e quantomai fuori luogo soprattutto in questo periodo in cui migliaia di persone soffrono per le vittime del coronavirus e per la crisi economica.

E così nei commenti al suo post si sono scatenate le critiche: “Ad un uomo invece basta una cosa. Evitare una donna così”, ha tuonato qualcuno. Poi ancora: “’E un asino che paga tutto’, se fossi in tuo padre di manderei a raccogliere i pomodori”, “Terribile quello che hai scritto”, “Che aspirazione che hai nella vita”, “Ok, dopo questa direi che è arrivato il momento di smettere di seguirti”, “Ti manca la cosa più importante: il cervello”. Chiara Nasti però non sembra aver dato peso alle polemiche, anzi ha replicato con orgoglio ad un utente: “Certo, sono per pochi”.