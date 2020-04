Barbecue sul tetto per eludere i controlli. La voglia di una grigliata di carne per le festività pasquali è più forte dei divieti e così nella città presidiata dalle forze dell’ordine per impedire il consueto esodo verso parchi e località di villeggiatura, alcune famiglie palermitane hanno trovato uno stratagemma allestendo barbecue e tavoli sui tetti dei palazzi dove abitano. È accaduto nel quartiere di edilizia popolare dello Sperone, alla periferia nord orientale di Palermo. Le immagini della grigliata sui tetti, accompagnate dalla colonna sonora delle canzoni neomelodiche che si sentono in sottofondo, immortalano decine di persone impegnate ad arrostire la carne o sedute attorno ai tavoli mentre mangiano e bevono.

“Anche grazie ai video che loro stessi hanno stupidamente diffuso, nei quali per altro non lesinavano insulti al sottoscritto sarà più facile identificare questi incivili e incoscienti che hanno coinvolto in questa grave violazione anche numerosi minori, commettendo in un solo momento diversi reati”, ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Per tutti loro scatteranno le sanzioni e le denunce previste, con le pene che meritano”, aggiunto.