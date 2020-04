“Fontana polemizza su tempi cassa integrazione? Noi lavoriamo ogni giorno per evitare che ci siano ulteriori polemiche e come Fontana sa siamo impegnati ogni giorno per aiutare la Lombardia e le province in difficoltà. Abbiamo controllato questa mattina e all’Inps la richiesta della Lombardia non è mai arrivata. Sono arrivate fino a oggi le richieste di Molise, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Il governo l’ha già messa a disposizione, entro fine aprile tutti avranno a disposizione le risorse”, così Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali e le autonomie, durante il volo dell’Aeronautica Militare che porta infermieri di tutta Italia a Bergamo per aiutare contro l’emergenza coronavirus, rispondendo a quanto detto in un video su facebook dal governatore Attilio Fontana, che ha annunciato l’anticipo della cassa integrazione per un milione di lombardi. “Per le altre regioni, appena trasmetteranno i dati, partirà il contatore”, ha aggiunto il ministro che ha poi sottolineato un ulteriore aiuto del governo alla Lombardia, quello offerto per le Residenze sanitarie per anziani. “Sono settimane che chiedo alla regione di dirci se ci sono Rsa in condizioni critiche, perché il governo e la protezione civile, vogliono inviare personale sanitario”, ha concluso Boccia.

