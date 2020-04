Il turismo è al collasso. Nel Paese che in parte si basa proprio su questo, il settore stima perdite per oltre 7 miliardi di euro. In alcune località, come la Liguria, si verificano già le prime cancellazioni. Ma intanto si pensa a come ripartire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale che, molto probabilmente, bisognerà tenere anche nella “Fase 2”. Il servizio a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove.

