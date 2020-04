Giornalista e scrittrice italiana, Lucia Annunziata conduce dal 2005 su Rai 3 il talk "In mezz'ora", dedicato all'approfondimento di temi d'attualità con ospiti del mondo politico e non solo

La giornalista Rai Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera presso l’ospedale Spallanzani di Roma con febbre e di difficoltà respiratorie. A quanto si apprende, è stata portata in ospedale dalla sua abitazione con l’ambulanza e le sarebbe stato praticato un primo tampone che avrebbe dato esito negativo. E sarebbe attualmente in attesa dell’esito del secondo tampone. Giornalista e scrittrice italiana, Lucia Annunziata conduce dal 2005 su Rai 3 il talk “In mezz’ora“, dedicato all’approfondimento di temi d’attualità con ospiti del mondo politico e non solo.

Laureata in Filosofia, è giornalista professionista dal 1976: è stata corrispondente dagli Stati Uniti per il Manifesto, per Repubblica e per il Corriere. Nel 1995 è tornata in Italia e ha lavorato per il programma Linea tre su Rai3, poi dal 1996 al 1998 è stata direttore del Tg3. Nel 2003 è stata nominata Presidente della Rai, incarico che ha mantenuto fino al 2004, data delle sue dimissioni.