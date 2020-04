L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi, come riferisce La Stampa, in un'area verde chiusa al pubblico come previsto dai decreti per il contenimento dell'epidemia di coronavirus

Una giovane nonna ha scavalcato le recinzioni di un parco giochi comunale per portarvi il nipotino. È quanto successo a San Francesco al Campo, in provincia di Torino: la scena è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune e così subito sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno sanzionato la donna con una multa di 1500 euro.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, come riferisce La Stampa, in un’area verde chiusa al pubblico come previsto dai decreti per il contenimento dell’epidemia di coronavirus. La signora, poco più che 40enne, ha scavalcato la recinzione insieme al nipotino e poi ha iniziato a giocare con lui spingendolo sull’altalena. La violazione le è costata 400 euro di multa. Ma non solo. Gli agenti della polizia intervenuti hanno scoperto anche che la donna aveva raggiunto il parco giochi a bordo di una macchina intestata ad una persona defunta e quindi è scattata la seconda sanzione amministativa da 1100 euro.