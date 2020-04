Lo scorso 10 marzo il giornalista Nicola Porro aveva annunciato di essere positivo al coronavirus e di doversi curare da casa. “È molto peggio di una brutta influenza – aveva spiegato – state a casa”. Ora, dopo le cure e una lunga convalescenza, Porro è tornato al timone Quarta Repubblica, il suo programma su Rete4. E dopo un primo momento di emozione, il giornalista ha spiegato come mai si sente molto fortunato: “Sono fortunato per tre motivi: l’ho presa in una forma non mortale, posso lavorare e perché ho fatto i tamponi“. Poi, nonostante Porro sembri ancora leggermente provato dalla malattia ormai alle spalle, la trasmissione inizia a va avanti senza altri riferimenti a quanto passato.

