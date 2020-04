La "maledizione" della famiglia più famosa d'America colpisce ancora: madre e figlio stavano cercando di recuperare una palla finita in acqua. Qualche mese fa, era morta di overdose un'altra nipote di Robert Kennedy, Saoirse Hill, deceduta a 22 anni in seguito ad un mix letale di droga e farmaci

È stato ritrovato senza vita il corpo di Maeve Kennedy Townsend McKean. La nipote 40enne di Bob Kennedy – il fratello del presidente Usa John Fitzgerald Kennedy – era dispersa in mare nella baia di Chesapeake insieme al figlio Gideon di 8 anni da giovedì scorso. “Dopo giorni di ricerche che hanno visto coinvolti l’aviazione e la tecnologia sottomarina, le autorità hanno ritrovato la persona scomparsa, Maeve Kennedy Townsend McKean”, si legge in una nota della polizia del Maryland. La squadra di soccorso ha rinvenuto il corpo di McKean a sette metri di profondità, a circa quattro chilometri a sud dalla casa di sua madre a Shady Side, nel Maryland, dove giovedì sera era uscita in canoa insieme al figlio che risulta ancora disperso.

Madre e figlio erano stati visti per l’ultima volta nella baia di Chesapeake. Stavano cercando di recuperare una palla, ma a causa della corrente non erano più riusciti a tornare a riva. Quaranta anni, Maeve è la figlia dell’ex vice governatore del Maryland Kathleen Kennedy Townsend, figlia a sua volta di Robert F. Kennedy. Era sposata con David McKean, avvocato di diritti civili a Washington, ed è madre di quattro figli. Lavorava come dirigente alla Georgetown University Global Health Initiative nella capitale Washington, dove risiede anche con la famiglia.

La “maledizione” della famiglia Kennedy colpisce ancora: qualche mese fa, era morta di overdose un’altra nipote di Robert Kennedy, Saoirse Hill, deceduta a 22 anni in seguito ad un mix letale di droga e farmaci. Maeve è l’ultima vittima di una tragedia familiare iniziata settant’anni fa. Suo zio Robert, fu ucciso nel ’68 la notte stessa in cui aveva vinto le primarie democratiche per le presidenziali, cinque anni dopo la morte del fratello maggiore, John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti ucciso nel 1963 in un attentato a Dallas, in Texas. Un altro fratello, Joseph, era morto nel ’44 durante la Seconda guerra mondiale, mentre una sorella, Kathleen, aveva perso la vita nel ’48 in un incidente aereo. La “maledizione” dei Kennedy è proseguita poi nel’84 con David, figlio di Robert, ucciso da un’overdose di farmaci, e nel ’97 con un altro dei figli, Michael, morto in un incidente mentre sciava.

Due anni dopo avevano perso la vita, tragicamente, uno dei figli di John Fitzgerald, John, con la moglie e la cognata, vittime di un incidente aereo di fronte alle coste di Martha’s Vineyard, Massachusetts. Nel 2011 un’altra morte prematura: quella di Kara, figlia di Edward Kennedy, stroncata da un infarto. Lo stesso anno si era suicidata la moglie di Robert Kennedy jr, Mary Richardson.